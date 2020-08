Weitere Corona-Testzentren öffnen in Unterfranken

Am 10. August hatte die Bayerische Staatsregierung beschlossen, dass jede kreisfreie Stadt und jeder Landkreis umgehend ein "Bayerisches Testzentrum" einrichten soll. Dort soll sich jeder kostenlos testen lassen können. In Unterfranken sind bereits einige Teststationen in Betrieb. Ein paar weitere werden neu eingerichtet.

Teststrecke an Würzburger Talavera wird ausgeweitet

In Würzburg können sich bereits seit Dienstag, den 25.08.2020, Reiserückkehrer aus Risikogebieten täglich an der Talavera testen lassen. Ab Montag, den 21.08.2020, wird die Teststrecke zum Bayerischen Testzentrum ausgeweitet. Wie das Landratsamt mitteilt, steht das Testzentrum dann jedermann montags bis freitags von 12 bis 19 Uhr für Corona-Tests offen. Paul Justice vom Gesundheitsamt erwartet einen "erheblichen Andrang".

Aschaffenburg: Vorerst Testzentrum für Stadt und Landkreis

Am Dienstag, den 01.09.2020, wird auch in Aschaffenburg ein neues Corona-Testzentrum für Stadt und Kreis in Betrieb genommen. Getestet werden soll in den Räumen der ehemaligen "Fieber-Ambulanz" in der Glattbacher Straße im Stadtteil Damm. Dort sind bereits nach Ende des bayernweiten Katastrophenfalls Tests von Kontaktpersonen vorgenommen worden. Wie das Landratsamt mitteilt, können sich in dem Testzentrum Bürger aus Stadt und Kreis Aschaffenburg nach vorheriger Terminvereinbarung auf Covid-19 testen lassen. Termine können montags bis donnerstags jeweils von 8 Uhr bis 16 Uhr und freitags von 8 Uhr bis 12 Uhr unter 06021/394889 vereinbart werden.

Das Landratsamt teilt mit, dass in den kommenden Wochen zwei getrennte Testzentren für Stadt und Landkreis eingerichtet werden sollen. Das kommunale Testzentrum für den Landkreis wird im Laufe des Monats September in der Festhalle in Kahl am Main aufgebaut. Bis dahin werden prioritär symptomatische Personen, Reiserückkehrer aus Risikogebieten sowie Lehr- und Einsatzkräfte getestet.

Landkreis Kitzingen: Teststrecke in Albertshofen reaktiviert

Im Landkreis Kitzingen wird die alte Teststrecke in Albertshofen reaktiviert. Sie befindet sich am ehemaligen Feuerwehrgerätehaus und BRK-Kolonnenheim in der Kitzinger Straße. Das Testzentrum wird ab Montag, 31.08.2020, in Betrieb genommen und ist montags bis freitags geöffnet. Tests sind nur nach vorheriger Terminvergabe möglich. Wer sich testen lassen möchte, kann sich entweder über die Telefon-Hotline unter 09321/9283551 oder auf der Online-Plattform des Landratsamts anmelden. An der Teststrecke in Albertshofen kann sich jeder testen lassen.

Teststrecke in Marktheidenfeld wieder offen

Der Landkreis Main-Spessart öffnet am Montag, 31.08.2020, sein Corona-Testzentrum am Krankenhaus in Marktheidenfeld. Im "Drive-Through-Verfahren" können sich Menschen dort nur testen lassen, wenn sie sich vorab telefonisch unter 09391/5022220 angemeldet haben. Auch ein Portal zur Online-Anmeldung wird vorbereitet. Täglich zwischen 9 und 13 Uhr können Menschen im Auto durch die Teststrecke fahren. Die Teststrecke in Marktheidenfeld am Krankenhaus ist bereits während des Katastrophenfalls betrieben worden.

Teststation in Miltenberg wieder an der Helios Klinik

Auch in der Kreisstadt Miltenberg soll ab Dienstag, 01.09.2020, getestet werden. Wie das Landratsamt mitteilt, soll die Teststation wieder angrenzend zur Helios Klinik aufgebaut werden. Wer sich dort testen lassen will, muss sich vorab anmelden. Weitere Informationen will das Landratsamt noch bekannt geben.

Landkreis Haßberge: Tests am Kreisabfallzentrum in Wonfurt

Im Landkreis Haßberge wird ab dem kommenden Mittwoch, den 02.09.2020, am Kreisabfallzentrum in Wonfurt getestet. Um lange Wartezeiten zu vermeiden, ist eine vorherige Anmeldung erforderlich. Möglich ist die Terminvereinbarung online auf der Website des Landratsamts sowie telefonisch werktags von 8 bis 12 Uhr unter 09521/27720. Das neue Testzentrum hat vorläufig Montag-, Mittwoch- und Freitagnachmittag von 16 bis 18 Uhr geöffnet.

Das Landratsamt weist darauf hin, dass im Testzentrum nur Abstriche entnommen werden können, wenn die Personen gesund, ohne Symptome und fieberfrei sind. Patienten mit Symptomen sollen sich weiterhin telefonisch an die Hausarztpraxis wenden.

Teststelle in Oerlenbach im Landkreis Bad Kissingen

Im Landkreis Bad Kissingen befindet sich eine Teststelle bereits seit Ende März in der Gemeinde Oerlenbach im Bauhof des Landkreises. Dort wird aktuell montags und donnerstags ab 13 Uhr getestet. Bei steigendem Bedarf können die Zeiten laut Landratsamt ausgeweitet werden. Auf der Teststrecke werden aktuell überwiegend Patienten von Hausärzten mit entsprechenden Beschwerden sowie Kontaktpersonen von Erkrankten getestet, aber auch Reiserückkehrer. Wer sich hier testen lassen will, muss sich vorab per E-Mail oder telefonisch beim Gesundheitsamt anmelden.

Landkreis Rhön-Grabfeld: Teststation in Bad Neustadt

Die Teststation im Landkreis Rhön-Grabfeld ist im Wirtschaftshof der ehemaligen Kreisklinik in Bad Neustadt eingerichtet. Immer montags und donnerstags können sich Menschen dort testen lassen. Laut Landratsamt kann man sich hier nur mit Grund testen lassen. Getestet werden daher vor allem Kontaktpersonen und Reiserückkehrer. Wie das Landratsamt mitteilt, können die Öffnungszeiten und die Anzahl der Tests nach Bedarf aufgestockt werden.