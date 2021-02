Weitere Corona-Infizierte in Behinderten-Einrichtung Eisingen

Nach dem Ausbruch des Coronavirus im St. Josef-Stift in Eisingen haben Bürgermeisterin Ursula Engert (Unabhängige Bürger Eisingen) und Landrat Thomas Eberth (CSU) die Einrichtung für Menschen mit Behinderung im Landkreis Würzburg besucht. Dabei haben sie weitere Unterstützung zugesagt, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Landratsamt.

Zahl der Infizierten in Behinderten-Heim leicht angestiegen

Die Zahl der Infizierten ist von Mittwoch 65 auf Donnerstag 68 angestiegen. Darunter sind 34 Bewohner, zwei Besucher der Werkstätte für Menschen mit Behinderung sowie 32 Mitarbeiter. Drei der Bewohner sind aktuell stationär zur Behandlung im Krankenhaus. Unter den Infizierten ist auch eine Person, die sich mit der britischen Corona-Mutation angesteckt hat.

Mehrere Antigen-Schnelltests pro Woche für Bewohner

Die Sicherheitsmaßnahmen in der Einrichtung wurden verstärkt: Mehrmals pro Woche werden Bewohner und Personal zum Beispiel mit Antigen-Schnelltests getestet. Die Geschäftsleitung des St. Josefs-Stift Eisingen hatte noch am Wochenende die Führungsgruppe Katastrophenschutz Würzburg-Land (FüGK) dringend um Hilfeleistungen gebeten. "Wir arbeiten hier seit Beginn des Infektionsgeschehens wirklich am Limit und sind nun auf externe Hilfe angewiesen", sagte Andreas Ullherr, pädagogischer Leiter Wohnen des St. Josefs-Stift.

Einrichtung reagierte schnell auf positive Corona-Tests

Nach Bekanntwerden der positiven Tests habe die Einrichtung schnell mit den Hilfsorganisationen BRK, Johanniter und Malteser Hilfsdienst, der Bundeswehr sowie der Uniklinik Würzburg zusammengearbeitet. "Die Unterstützung durch die Hilfsdienste wird von den betroffenen Wohngruppen als deutliche Entlastung wahrgenommen und ist daher enorm wichtig", so Ullherr.

Darüber hinaus wurden Sanitätssoldaten der Bundeswehr zur Unterstützung im St. Josefs-Stift beantragt. Zwei Soldaten sollen in der Verwaltung eingesetzt werden.

Landrat Eberth mahnt zu Besonnenheit

Landrat Eberth appellierte – auch im Namen von Bürgermeisterin Engert – an die Bevölkerung von Eisingen und Umgebung, trotz des Infektionsgeschehens im St. Josefs-Stift ruhig zu bleiben: "Wer die bekannten Hygiene- und Abstandsregeln befolgt, schützt sich vor einer Ansteckung – auch mit den Virusmutationen", so der Landrat. Vom St. Josefs-Stift gehe keine Gefährdung für die Bevölkerung aus, es bestehe kein Anlass zu gesteigerten Ängsten oder gar Hysterie.

Am Wochenende soll in der Einrichtung weiter getestet werden.