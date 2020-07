Weitere Corona-Fälle nach Ausbruch im Landkreis Starnberg

Bei den Corona-Tests in den Asyl-Gemeinschaftsunterkünften im Landkreis Starnberg liegen fast alle Testergebnisse vor. Die Zahl der Fälle hat sich weiter erhöht. Auch eine Schule in Herrsching ist betroffen.

Sechs Fälle in Gemeinschaftsunterkunft Herrsching

Das Landratsamt Starnberg teilte am Samstag mit: "In der Unterkunft Weßling gibt es zwei neue positive Fälle, in der Gemeinschaftsunterkunft Herrsching sind sechs Personen positiv getestet, darunter drei Kinder." Die betroffenen Familien wurden zur Isolierung in eine Einrichtung nach München gebracht.

Schüler und Lehrer in Quarantäne

Zwei der positiv getesteten Kinder waren Anfang der Woche noch in der Christian-Morgenstern-Grund- und Mittelschule in Herrsching. Die insgesamt 22 Schüler und zwei Lehrkräfte müssen ab sofort bis einschließlich 13. Juli in Quarantäne. Am Montag sollen Schüler und Lehrkräfte in Herrsching auf das Virus getestet werden. Das dritte positiv getestete Kind besucht den Kindergarten St. Nikolaus in Herrsching. Es war seit Wiedereröffnung aber nicht in der Kita. Deshalb seien dort keine Maßnahmen nötig, so das Landratsamt.