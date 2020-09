Weitere bayerische Schule nach Corona-Fall geschlossen

Der Präsenzunterricht an der Realschule in Schöllnach im Landkreis Deggendorf fällt vorerst aus. Grund ist die Corona-Erkrankung einer Zehntklässlerin.

Kontakte der Corona-Infizierten werden ermittelt

Da das Mädchen regelmäßig mit dem Schulbus gekommen ist, müssen nun alle Fahrschüler ermittelt werden, die Kontakt zu ihr hatten. Nach Angaben von Christian Bernreiter, dem zuständigen Landrat, sollen spätestens am Montag alle notwendigen Unterlagen mit den Kontakten der Schülerin vorliegen. Man wolle "auf Nummer sicher" gehen, so Landrat und Schulleitung in einer Mitteilung.

Nach Auswertung aller Kenntnisse wird das Gesundheitsamt über weitere Maßnahmen entscheiden. Der Präsenzunterricht werde wieder aufgenommen, sobald alle Fakten bekannt sind.

Zunächst nur eine Klasse in Quarantäne

Zunächst hatte das Landratsamt in einer Mitteilung am Sonntagnachmittag bekannt gegeben, dass lediglich die Klasse der Infizierten in Quarantäne geschickt wird. In einer späteren Mitteilung hieß es dann, dass an der kompletten Schule vorerst kein Präsenzunterricht mehr stattfinden wird.

Erste Schul-Schließung letzte Woche

Letzte Woche wurde am Donnerstag die erste bayerische Schule wegen eines Corona-Falls geschlossen. Da ein Lehrer einer Mittelschule in Furth im Wald im Kreis Cham positive auf Covid-19 getestet wurde, wurde der Unterricht für die Schülerinnen und Schüler bis auf Weiteres auf Homeschooling umgestellt.

Davor wurden in Bayern bereits zahlreichen Klassen und Lehrkräfte in Quarantäne geschickt, nachdem es an den jeweiligen Einrichtungen Corona-Fälle gegeben hatte.