Weitere Aufklärung im Finanzskandal in Bamberg gefordert

Die stärkste Fraktionsgemeinschaft im Bamberger Stadtrat Grüne/ÖDP/Volt will die Aufklärung des Boni-Skandals im Rathaus vorantreiben. Deshalb wurde ein Antrag gestellt, den nicht öffentlichen Prüfbericht des Kommunalen Prüfungsverbands ohne Schwärzungen zu erhalten. Das hat die Fraktion bekannt gegeben.

Umfassende Informationen gefordert

Bereits in den Weihnachtsferien sei man davon ausgegangen, dass man die Unterlagen noch vor Jahresende erhalten werde. Dies sei nicht geschehen. Nun wolle der Oberbürgermeister aufgrund von datenschutzrechtliche Bedenken nur eine geschwärzte Version des Berichts herausgeben. "Der Oberbürgermeister stützt sich mit dieser Einschätzung lediglich auf eine Einschätzung zum Datenschutz aus dem eigenen Rathaus", so die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Ulrike Sänger.

Da es um die Aufklärung von Fehlverhalten gehe, seien umfassende Informationen nötig. Außerdem habe sich der Oberbürgermeister als Chef der Verwaltung den Vorwürfen zu stellen. Seine Aufgabe sei es nicht, in dem Aufklärungsprozess eine führende Rolle einzunehmen oder diesen zu beeinflussen.

Minijobs sollen Sonderzahlungen kompensiert haben

Zudem will die Fraktion Grüne/ÖDP/Volt auch dem Vorwurf auf den Grund gehen, dass für die in der ersten Jahreshälfte 2020 gestoppten Sonderzahlungen als Ersatz Minijobs und Beraterverträge als Kompensation in städtischen Unternehmen geschaffen wurden.

Vor Weihnachten war bekannt geworden, dass die Stadt Bamberg laut eines Berichts des Kommunalen Prüfungsverbandes Bayern jahrelang unzulässig Pauschalen und Prämien an Beamte und Angestellte gezahlt hatte. Demnach hat die Stadt in den Jahren 2011 bis 2017 mindestens eine halbe Million Euro an Mitarbeiter überwiesen. Die Staatsanwaltschaft Hof hat in der Sache bereits Ermittlungen gegen Unbekannt wegen unklarer Zahlungen eingeleitet.