Wolbergs selbst hatte vor rund eineinhalb Wochen in einer Videobotschaft öffentlich gemacht, dass er im Zusammenhang mit dem Parteispenden- und Korruptionskomplex erneut angeklagt worden ist. Heute kam die Bestätigung der Staatsanwaltschaft: Demnach wurden zwei Anklagen gegen Wolbergs und drei weitere Angeschuldigte erhoben.

Wieder geht es um Vorteilsannahme und Bestechlichkeit

Wolbergs wird laut der Mitteilung in einer der Anklagen Vorteilsannahme in drei Fällen vorgeworfen. In einer weiteren Anklage wird ihm Bestechlichkeit zur Last gelegt. Wegen Vorteilsgewährung beziehungsweise Bestechung werden zwei Immobilienunternehmer aus Regensburg und der ehemalige Geschäftsführer eines Immobilienunternehmens aus Mittelfranken angeklagt.

Immobilien-Manager spendeten 80.000 Euro

Konkret soll Wolbergs in den Jahren 2012 für den von ihm geführten SPD-Ortsverein Spenden in einer Gesamthöhe von 80.000 Euro aus der Immobilienbranche angenommen haben, wie die Staatsanwaltschaft mitteilt. Die Spender hätten das Ziel gehabt, sich auf diese Weise Wolbergs‘ Unterstützung bei diversen Vorhaben in Regensburg zu sichern.

Der erste Prozess begann im Herbst

Wegen ähnlich gelagerter Vorwürfe im Zusammenhang mit Parteispenden und Korruptionsvorwürfen muss sich Wolbergs seit Herbst 2018 mit drei anderen Angeklagten vor Gericht verantworten. Hier könnte im schon im Frühjahr ein Urteil fallen. Ob die neuerlichen Anklagen zur Hauptverhandlung zugelassen werden, muss jetzt das Landgericht Regensburg entscheiden.