Weitere 130 Geflüchtete aus der Ukraine kommen in Schwaben an

Mehr als 130 ukrainische Kriegsflüchtlinge sind in der Nacht zum Dienstag im schwäbischen Untermeitingen bei Augsburg angekommen. In vier Bussen sind sie nach Bayern gekommen - vermutlich von Polen aus, sagte der Leiter der schwäbischen Anker-Einrichtungen, Frank Kurtenbach.

Unter den Geflüchteten sind viele Kinder. Kurtenbach sagte, die Menschen seien müde, aber gelassen und ruhig gewesen.

Ukraine-Flüchtlinge sollen aus Anker-Zentrum weiter reisen

Im Anker-Zentrum in Untermeitingen werden die Kriegsflüchtlinge registriert und fürs Erste versorgt. Die Menschen sollen sich im Regelfall aber nur für eine kurze Zeit in der Einrichtung aufhalten. Nach der Registrierung können die Geflüchteten weiter reisen, die bereits eine private Unterkunft gefunden haben. Diejenigen, die noch eine Unterkunft benötigen, werden einem Landratsamt oder einer kreisfreien Stadt zugewiesen, in der ein Platz in einer Gemeinschaftsunterkunft oder einer dezentralen Unterkunft frei ist.