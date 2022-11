Weiterbau der B15neu: Proteste bei Erörterungstermin

Begleitet von einer Protestaktion der Ausbaugegner ist am Montag der Erörterungstermin für den geplanten Weiterbau der B 15neu fortgesetzt worden. Bei dem Termin im Bürgersaal in Altdorf bei Landshut geht es um den ersten Bauabschnitt von der Anschlussstelle an die Autobahn A 92 bei Essenbach durch Ohu Richtung Adlkofen.

Gegner nennen Projekt "nicht mehr zeitgemäß"

Mit Transparten und Plakaten haben Ausbaugegner am Rande des nichtöffentlichen Erörterungstermins gegen den Weiterbau der B15neu protestiert. Das sei nicht mehr zeitgemäß und Landschaftszerstörung, so die Gegner.

Ganz anders sehen das Unternehmer, Vertreter von Wirtschaftsverbänden, aber auch Landshuts Oberbürgermeister und der Landshuter Landrat. Sie fordern den schnellstmöglichen Weiterbau der autobahnähnlichen vierspurigen B 15neu Richtung Süden.

400 Meter lange Brücke über die Isarauen

Bei dem Erörterungstermin geht es konkret um den rund zwei Kilometer langen Abschnitt von der A92- Autobahnanschlussstelle bei Essenbach weiter über die Isar Richtung Adlkofen und Geisenhausen. Die Pläne sehen einen rund 360 Meter langen Tunnel unter der Bahnstrecke Landshut-Plattling sowie unter dem Bereich der Ortschaft Ohu hindurch vor. Im Anschluss soll die B15neu auf einer knapp 400 Meter langen Brücke die Isar samt Auen überqueren. Bei Geisenhausen soll der vierspurig ankommende Verkehr in die zweispurige B299 eingeleitet werden.

Der nicht öffentliche Erörterungstermin geht am Montagnachmittag zu Ende. Dazu sind Anwohner, Betroffenen und Grundstückbesitzer, aber auch Verbände unter Interessengruppen geladen.