Weiterbau B15neu: Bauamt stellt Pläne für Landshut-Umfahrung vor

In Adlkofen bei Landshut stellt das Staatliche Bauamt heute die Pläne zum Weiterbau der B15neu südlich der Autobahn A 92 vor. Dabei werden auch Fragen von Anwohnern beantwortet. Die machen sich zum Teil große Sorgen um die Zukunft ihrer Heimat.

Landshut verspricht sich Entlastung vom Weiterbau der B15neu

Die B15neu ist eines der größten laufenden Straßenbauvorhaben in Südbayern. Zwischen Regensburg und Landshut ist die vierspurige Straße bereits fast vollständig fertiggestellt, sie endet nahe Landshut an der A 92. Künftig soll sie aber an Landshut vorbei Richtung Rosenheim weiterführen. Vor allem die Stadt Landshut erwartet sich dadurch eine deutliche Verkehrsentlastung.

Aktuelle Pläne der Ostumfahrung sehen Verlauf nahe Adlkofen

Nach den jetzt vorliegenden Plänen soll die vierspurige Schnellstraße östlich von Landshut - nahe Adlkofen - weiter Richtung Rosenheim gebaut werden. Besonders schwierig ist dabei die Querung der naturschutzfachlich wertvollen Isarhangleite.

Aber auch im Raum Adlkofen machen sich Menschen Sorgen um ihre Zukunft. Heute werden die aktuellen Pläne für die Ostumfahrung vorgestellt und Fachleute stellen sich der Diskussion. Die Veranstaltung beginnt um 17 Uhr im Gasthaus Westermeier in Blumberg bei Adlkofen.