Weiter Streit um Zukunft des Burglengenfelder Jugendzentrums

SPD und Grüne im Schwandorfer Kreistag versuchen einen Verkauf der Landkreisimmobilie zu verhindern, in der das Jugendzentrum JUZ in Burglengenfeld untergebracht ist. Das selbstverwaltete Jugendzentrum fürchtet das Aus durch den Verkauf, den CSU, Freie Wähler und AfD im Kreistag beschlossen hatten. Das JUZ gilt als Keimzelle des WAA-Widerstands und ist eines des letzten selbst verwalteten Jugendzentren in Bayern.

Grüne wollen Bezirk in die Pflicht nehmen

Laut Landratsamt ist das Gebäude, die denkmalgeschützte ehemalige Landwirtschaftsschule, dringend sanierungsbedürftig. Die Grünen fordern in einem Antrag, dass das Gebäude dem Bezirk Oberpfalz angeboten werden soll. Dieser könne "als überörtlicher Träger von Aufgaben zur Daseinsvorsorge, die von Landkreisen oder Kommunen nicht geleistet werden können oder wollen", die Einrichtung übernehmen.

Das Areal ohne Zweckbindung Investoren zu überlassen "bedeutet die Vernichtung sowohl von bestehenden Sozialwohnungen als auch des Jugendzentrums und somit das Ende jahrzehntelanger, ehrenamtlicher Jugendarbeit vor Ort", argumentieren die Grünen.

"Wichtiger Ort für Alternativszene"

Die SPD fordert, dass der Landkreis Schwandorf die Immobilie selber saniert und den Mietvertrag mit dem JUZ beibehält. Das Jugendzentrum im Städtedreieck sei "in all den Jahren des fast 50-jährigen Bestehens immer etwas Besonderes gewesen", heißt es im SPD-Antrag. Es sei "noch heute ein wichtiger Ort für die Kultur- und Alternativszene in der Region und ein Alleinstellungsmerkmal für den Landkreis Schwandorf".

Über die Anträge von SPD und Grünen muss nach Auskunft des Schwandorfer Landratsamtes jetzt der Ausschuss für Schulen, Planung und Bau des Schwandorfer Kreistages beraten. Der Ausschuss trifft Ende November zum nächsten Mal zusammen.

Emotionale Debatte: Landrat stellt Strafantrag

Die Debatte um den Fortbestand des JUZ wurde in den vergangenen Monaten mit teilweise großer Schärfe geführt. Höhepunkt der Auseinandersetzung war ein Strafantrag, den der Schwandorfer Landrat Thomas Ebeling (CSU) gestellt hat. Ebeling war zuvor bei einer im Rahmen der Diskussionen um das Jugendzentrum Burglengenfeld beleidigt, wie die Kreisbehörde mitteilte.