Weiter Streit um 2G im Einzelhandel - Bayern gegen Lockerungen

In der Adventszeit herrscht im Einzelhandel eigentlich traditionell Hochbetrieb. Viele Unternehmen machen in den Wochen kurz vor Weihnachten einen Großteil ihres Jahresumsatzes. Doch in Corona-Zeiten ist alles anders: Hohe Infektionszahlen und Maßnahmen wie die 2G-Regel lockten bislang nur wenige Menschen in die Geschäfte und Einkaufszentren. Der Handelsverband Deutschland (HDE) pocht deshalb nun auf ein rasches Umdenken in der Politik und fordert ein Ende der coronabedingten Zugangsbeschränkungen im Einzelhandel.

Handelsverband verweist auf Richterentscheidung aus Niedersachsen

Rückenwind für seine Forderungen bekam der Handelsverband gestern durch das Niedersächsische Oberverwaltungsgericht. Die Richter in Lüneburg hatten nach einer Klage der Kaufhauskette Woolworth die 2G-Regel im Einzelhandel des Bundeslandes gekippt. Die Begründung: Die Maßnahme sei zur weiteren Eindämmung des Coronavirus nicht notwendig und auch nicht mit dem allgemeinen Gleichheitsgrundsatz vereinbar, weil verschiedene Geschäfte ausgenommen würden. Bund und Länder hatten Anfang Dezember beschlossen, dass - unabhängig von der Inzidenz - bundesweit nur Geimpfte und Genesene Zutritt zu Läden im Einzelhandel haben.

HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth sagte, Hygienekonzepte, Abstand und die Pflicht zum Tragen von FFP2-Masken würden nicht nur in Niedersachsen, sondern unabhängig vom Bundesland ausreichen, um Infektionen im Einzelhandel zu verhindern. "Daher müssen jetzt andere Landesregierungen nachziehen, die geltenden Verordnungen überarbeiten, damit 2G im Handel hinter sich lassen und sich gemeinsam für eine bundesweite Lösung einsetzen."

Politik reagiert mit Unverständnis

Bislang wurde die 2G-Regel aber nur in Niedersachsen aufgehoben. Dort befürchtet man nun einen regelrechten Einkaufstourismus von Ungeimpften. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) zeigte Unverständnis über die Lüneburger Entscheidung. Am gleichen Tag, an dem das Oberverwaltungsgericht in Schleswig-Holstein eine Klage gegen die 2G-Regel verworfen habe, habe das OVG Lüneburg die Regel aufgehoben. Tatsächlich ist die Justiz derzeit noch uneinig über die Corona-Beschränkungen.

Weil betonte, sein Bundesland habe mit dem Beschluss des Oberverwaltungsgerichts nun eine Sonderrolle in Deutschland. "Alle anderen Länder haben 2G im Einzelhandel. Ich hoffe nicht, dass das zu einem Einkaufstourismus der besonderen Art führt, weil ungeimpfte Menschen in Niedersachsen shoppen gehen können."

Über neue Corona-Auflagen für die Geschäfte werde die Landesregierung jetzt sehr kurzfristig entscheiden, kündigte Weil an. "Ich kann ausschließen, dass es so weitergeht wie bisher, nur ohne 2G." Eine überarbeitete Corona-Regelung zum Einzelhandel in Niedersachsen soll es in der ersten Hälfte der kommenden Woche geben. Denkbar könnte etwa eine 3G-Regel sein, womit nicht geimpfte Menschen einen negativen Test brauchten.

Bund plant keine Abkehr von 2G

Auch in Berlin sieht man das Urteil des Oberverwaltungsgerichts kritisch. Die Bundesregierung will weiter an den Zugangsverboten für Ungeimpfte in weiten Teilen des Einzelhandels festhalten. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sagte, es mache weder epidemiologisch noch gesundheitspolitisch Sinn, solche Regeln jetzt zu kippen. Dies gelte insbesondere wegen der bevorstehenden Welle mit der neuen Virusvariante Omikron. Die 2G-Regel im Einzelhandel sei zudem auch "sehr viel wirksamer als eine Maskenpflicht".

Bayerns Gesundheitsminister hält Forderungen für "unvernünftig"

Ähnlich ist die Haltung in Bayern. "Wir sind mitten in der vierten Welle der Pandemie, unsere Intensivstationen sind voll", sagte Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU), der auch Vorsitzender der Gesundheitsministerkonferenz ist. Die Omikron-Variante stehe vor der Tür. "In diesem Umfeld die Aufhebung der 2G-Regeln zu fordern, halte ich für unvernünftig", so Holetschek. Deshalb seien die aktuell getroffenen 2G/2G-Plus-Regelungen einschließlich der 2G-Regelung für den Einzelhandel aus Sicht der bayerischen Staatsregierung weiterhin geboten.

BIHK: Hygienekonzept ja, aber keine Zugangsbeschränkungen

Dagegen forderte der Bayerische Industrie- und Handelskammertag (BIHK) das Aus von 2G im Einzelhandel. "Diese höchstrichterliche Entscheidung aus Niedersachsen hat Signalwirkung", sagte BIHK-Präsident Klaus Josef Lutz in München. "Bund und Länder sollten 2G im Einzelhandel beenden. Es sollten wieder alle Läden uneingeschränkt öffnen dürfen - natürlich mit Abstand, Masken und Hygienekonzept. Der Schutz von Kunden und Personal wird und muss auch weiterhin gewährleistet sein."