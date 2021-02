Weiter Lebensgefahr nach Felsabgang in Thüngersheimer Weinberg

Nach Angaben von Michael Bürgermeister Röhm (BüBew) ereignete sich der Felsabgang am Samstagnachmittag zwischen 14 und 15 Uhr. Mehrere Quader hatten sich aus dem offenen Fels am sogenannten Moosberg oberhalb von Thüngersheim im Landkreis Würzburg gelöst, darunter auch ein etwa ein Meter großer Felsquader. Der ungefähr eine Tonne schwere Felsbrocken walzte mehrere Weinstöcke nieder und rollte über zwei Weinbergstraßen, bevor er auf dem dritten Weg zum Stoppen kam.

Spaziergänger hatten "Glück im Unglück"

Zahlreiche Spaziergänger waren am Samstagnachmittag in den Weinbergen oberhalb von Thüngersheim unterwegs. Verletzt wurde bei dem Felsabgang glücklicherweise niemand, erklärt Bürgermeister Michael Röhm erleichtert: "Ich habe vor Ort mit einem Ehepaar gesprochen. Die haben den Quader fotografiert. Sie meinten, der Brocken sei etwa 20 Meter von ihnen entfernt vorbeigewalzt. Wir hatten Glück im Unglück! Das hätte auch anders ausgehen können."

Leichtsinnige Neugier

Der Bürgermeister veranlasste, dass Straßen und Wege in dem Umfeld durch Bauhofmitarbeiter abgesperrt wurden. Trotz der Sperrungen waren und sind viele Neugierige in dem Bereich unterwegs – trotz bestehender Lebensgefahr, wundert sich Bürgermeister Röhm: "Es wurden sogar Menschen beobachtet, die oben in den Felsen rumgeklettert sind, um die Situation genau in Augenschein zu nehmen. Der Leichtsinn der Menschen ist nicht zu überbieten!"

Geologisches Gutachten beauftragt

Zur Sicherung des Weinbergs hat die Gemeinde am Montag eine Fachfirma beauftragt. Ein geologisches Gutachten soll Anfang kommender Woche angefertigt werden. Bis zu drei Wochen könne es dauern, bis die Empfehlungen für die zukünftige Sicherung des Felsbereichs bei der Gemeinde eingehe, so Röhm.

Der Bürgermeister appelliert an die Menschen, die Absperrungen der Weinbergwege zu beachten und den Bereich nicht zu betreten: "Wir haben in Thüngersheim wunderbare Wanderwege rings um die Gemeinde, so dass es nicht notwendig ist, genau in diesem Bereich unterwegs zu sein."