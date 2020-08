Weiter kaum Corona-Infektionen außerhalb Mamminger Betrieben

Die Zahl der Corona-Infektionen außerhalb der beiden Mamminger Betriebe, einem Gemüsehof und einer Konservenfabrik mit einem weiteren betroffenen Standort, bewegt sich im Landkreis Dingolfing-Landau weiterhin auf "einem sehr, sehr niedrigen Niveau". Das hat das Landratsamt am Sonntagmittag mitgeteilt.

Zwei Positiv-Fälle bei fast 7.000 Tests

Demnach haben sich in den vergangenen beiden Wochen inzwischen fast 7.000 Bürgerinnen und Bürger in den vier Testzentren im Landkreis – in Mamming, Dingolfing, Landau und Frontenhausen – testen lassen. Und bislang gab es nur die bereits bekannten beiden Positiv-Fälle eines Reiserückkehrers und eines Bürgers aus dem Landkreis Landshut, die beide nichts mit dem Geschehen in Mamming zu tun haben.

Diskussion um Unterbringung der positiv-getesteten Saisonarbeiter

Dort wird sich laut Landratsamt derzeit vor allem darum gekümmert, dass die infizierten Erntehelfer und Mitarbeiter bei allem Infektionsschutz möglichst gut versorgt werden. Sie seien teilweise in Wohncontainern, größtenteils aber in "festen" Gebäuden untergebracht. Ein Arzt stelle vor Ort die medizinische Versorgung sicher. Und: Es gebe für die positiv Getesteten in einem abgegrenzten Außenbereich Aufenthaltsmöglichkeiten und größere beschattete Freiflächen. Der Hintergrund: Zuletzt war Kritik an der Unterbringung der Corona-positiv getesteten Saisonarbeitskräfte laut geworden – insbesondere mit Blick auf die derzeit heißen Temperaturen.