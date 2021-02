Weiter Ausgangssperre in vier niederbayerischen Landkreisen

Nicht mehr auf die Uhr schauen, wenn man Abends mal draußen ist: In Bayern ist die nächtliche Corona-Ausgangssperre ausgelaufen. In Niederbayern können sich aber viele Menschen nicht über die Neuregelung freuen, da sie in Hotspots wohnen. In Landkreisen und kreisfreien Städten, in denen die 7-Tage-Inzidenz an mindestens einem der letzten sieben Tage den Wert von 100 überschritten hat, bleibt die nächtliche Ausgangssperre nach Angaben des Gesundheitsministeriums nämlich in Kraft.

Grenzregionen weiter stark betroffen

Aktuell überschreiten laut Robert-Koch-Institut (RKI) die Landkreise Freyung-Grafenau, Passau, Regen und Rottal-Inn die 100er-Grenze. Die Stadt Passau lag gestern noch laut Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) über der Marke.

Immerhin: Die Ausgangssperre, die bisher um 21 Uhr in Kraft getreten ist, gilt ab sofort erst ab 22 Uhr.