Weiter Ärger um Obike-Schrott in München

Zahlreiche ramponierte Fahrräder des Leihanbieters Obike stehen noch immer in München herum - zum Ärger der Bewohner. Zwar hatte das Unternehmen in einem Schreiben an die Verwaltung der bayerischen Landeshauptstadt erklärt, die Räder wegräumen zu wollen. Bislang habe Obike sein Versprechen aber nicht eingelöst, erklärte der städtische Radverkehrsbeauftragte Florian Paul.

Entsorgung der Obikes wahrscheinlich erst im März oder April

Bereits im vergangenen Herbst hatte die Stadt angekündigt, selbst aktiv zu werden und die ramponierten Räder bis Jahresende zu entsorgen. Die entsprechende Beseitigungsanordnung sei aber noch immer nicht rechtens, so Paul. Er rechnet damit, dass die Behörden im März oder April die restlichen herumliegenden Räder wegräumen können.

Obike-Wracks liegen auf Gehsteigen und hängen in Bäumen

Tatsächlich sind viele Obike-Wracks aber Ende 2018 aus dem Münchner Stadtgebiet verschwunden. Private Firmen und Unternehmen haben der Stadtverwaltung zufolge die Räder eigenständig weggeräumt und teilweise weiterverwertet. Noch immer liegen jedoch Räder zerstört in Parks oder auf den Gehsteigen der bayerischen Landeshauptstadt, manche hängen sogar in Bäumen.

Obike erst 2017 gegründet

Obike war erst 2017 gegründet worden und bietet in mehreren europäischen Städten seine Leihräder an. Gründer Shi Yi hatte im Juli 2018 in einem Interview von wirtschaftlichen Schwierigkeiten gesprochen. Für Unruhe hatte auch die Insolvenz von Obike Singapur gesorgt. Auf die Geschäfte an anderen Standorten habe dies aber keine Auswirkungen, hatte der Anbieter im vergangenen Juni erklärt.