Weiter Ärger in Forchheim: Mieter fühlen sich im Stich gelassen

Waltraud Limbrunner hatte im Winter eine "arschkalte" Wohnung wie sie selbst sagt – musste deshalb extra einen elektrischen Heizlüfter besorgen, damit es ein bisschen wärmer wurde. Der Grund dafür: Die Dachisolierung fehlte, weil das Dach renoviert wurde. Im Winter ruhten die Arbeiten, die Dämmplatten lagen wochenlang im Innenhof des Wohnkomplexes an der Regnitzstraße. Immerhin: Das Dach wurde inzwischen gedeckt und auch die Warmwasserversorgung funktioniere seit zwei Wochen wieder regelmäßig: "Ich kann endlich wieder warm duschen, wann immer ich möchte", erzählt Waltraud Limbrunner – doch jetzt hat sie neuen Ärger.

Wegen Mietminderung Mahnungen bekommen?

Aufgrund der Mängel hatte sie eine Mietminderung vorgenommen, sich im Internet schlaugemacht und auch mit dem Mieterbund gesprochen: "Die haben mir bestätigt, dass eine Mietminderung aufgrund der Mängel wie der nicht funktionierenden Heizung im Winter in Ordnung sei." Doch jetzt hat sie mehrere Mahnungen bekommen, zuletzt auch einen Brief von einem Inkassobüro wegen angeblicher Mietrückstände – Waltraud Limbrunner kann sich das nicht erklären und ist sichtlich genervt. Doch sie ist nicht die einzige Mieterin in der Regnitzstraße, die nach wie vor Ärger hat. Ein Nachbar von ihr hat sich inzwischen einen Rechtsanwalt genommen, wegen bestehender Mängel in seiner Wohnung.

Schimmel, kaputte Aufzüge und nicht funktionierende Klingeln

Hikmet Kacmaz wohnt mit seiner Frau seit mehreren Jahren in der Wohnung. Seit ein Investor, die P&P Group aus Fürth, die Wohnblocks 2021 übernommen habe, gebe es nur Probleme, schimpft Kacmaz. Er habe an mehreren Stellen Schimmel in der Wohnung und die Türklingel funktioniere nicht – deshalb hat er sich nun einen Anwalt genommen.

Über Schimmel klagt auch Tuana Ceylan, zwar gebe es eine Hausverwaltung, die sich um solche Anliegen kümmern sollte, doch diese sei schwer zu erreichen. Man fühle sich im Stich gelassen, sagt sie, außerdem sei es eine Belastung nicht ernst genommen zu werden "nur weil man wenig verdient".

Zwar funktioniert die Klingel inzwischen, das Warmwasser meistens auch, doch die Sprechanlage sei immer noch außer Funktion. Im Nachbarhaus hängt am Aufzug ein Hinweis, dass dieser voraussichtlich erst Ende September, wieder funktionstüchtig sei. "Da wohnen alte Menschen, die nicht mehr laufen können, das kann es doch nicht sein", schimpft Tuana Ceylan.

Ortstermin mit Forchheims Oberbürgermeister

Vergangene Woche gab es einen Termin mit Forchheims Oberbürgermeister Uwe Kirschstein (SPD). Dieser machte sich ein Bild von der Situation vor Ort und sprach mit den Bewohnern. Es habe tatsächlich den Anschein, dass die Lage hier schon etwas "schräg" sei, sagt Kirschstein. Es gebe viele juristische Fragestellungen zum Thema Mietzins oder Mietkürzungen – das könne er als Nicht-Jurist nicht bewerten. Vielleicht brauche es aber tatsächlich jemanden von den Bewohnern, der einen Rechtsstreit hier exemplarisch durchfechte, so Kirschstein.

Investor: Bauliche Maßnahmen abgeschlossen

Die P&P Group teilt dem BR auf Nachfrage mit, dass alle notwendigen baulichen Maßnahmen, wie die Arbeiten am Dach, das Reparieren der Fahrstühle sowie der Heizungsanlage, abgeschlossen worden seien. Würden die Mieter Mängel angeben, würden diese kurzfristig registriert, geprüft und bearbeitet. Außerdem stünde eine Hausverwaltung zur Verfügung. Weiter heißt es: "Mit Fertigstellung der genannten umfangreichen Arbeiten wurde die Wohnanlage sowohl energetisch als auch optisch erheblich aufgewertet, was letztendlich zu einer spürbaren Verbesserung der Lebensqualität in der Wohnanlage führt."

Oberbürgermeister will mit P&P Group sprechen

Von einer Verbesserung der Lebensqualität in dem Wohnkomplex spüren einige Bewohner nichts: im Gegenteil. Einige haben Angst, dass man sie aus den ehemaligen Sozialwohnungen (Baujahr 1972) verdrängen will. Das ist auch ein Grund, warum sich manche nicht trauen würden, einen Anwalt zu nehmen. "Die P&P Group sitzt am längeren Hebel, die haben mehr Geld als ich", erzählt ein Bewohner, der anonym bleiben will. Forchheims Oberbürgermeister Uwe Kirschstein wies die Mieter beim Ortstermin darauf hin, dass es "Prozesskostenhilfe" gebe, für Leute mit geringem Einkommen, um einen Rechtsstreit führen zu können.

Er will nun bald mit dem Investor, der P&P Group, Kontakt aufnehmen, um in einen Austausch zu kommen. Man ging da salopp gesagt in die "Bütt" miteinander, so Kirschstein. Das sei aus seiner Sicht notwendig, um eine klare Sichtweise auf die nähere Zukunft zu haben. Dieses Versprechen macht den Bewohnern aus der Regnitzstraße ein bisschen Hoffnung.

Fachleute sollen Höhe der Mietminderung einschätzen

Eine Mietminderung bedarf keiner Gewährung durch den Vermieter, so Gunther Geiler vom Mieterbund Nürnberg. Heißt, hat die Wohnung Mängel, schulden Mieter also auch nur eine geminderte Miete. Wichtig sei dabei: Die Höhe der Mietminderung sollte von Fachleuten verlässlich eingeschätzt werden. Die zu Recht einbehaltenen Beträge seien dann auch kein Mietrückstand. Sie rechtfertigen weder Kündigungen noch Mahnungen, so Gunter Geiler.

Vermieter seien außerdem verpflichtet, Mängel binnen einer angemessenen Frist zu beseitigen. Kommen sie dieser Pflicht nicht nach, können Mieter gegebenenfalls ein "Zurückbehaltungsrecht" ausüben und neben der Miete weitere Beträge einbehalten. Wichtig ist: Sind die Mängel beseitigt, müssen diese Beträge – im Unterschied zu den Minderungsbeträgen - nachentrichtet werden.