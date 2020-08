Weißwurst-Eis als Sommer-Experiment

Eine verrückte Idee ist es schon, aber Phil Klausen und Fabio Güttinger sind kulinarisch experimentierfreudig: Die beiden Foodinfluencer mit eigenem Youtube-Kanal namens "Reingehauen" haben sich in ein Eis-Labor in der Nürnberger Nordstadt eingemietet und verarbeiten dort das Weißwurst-Eis.

Sahne, Milch, Zucker und Weißwurst

Das Eis-Labor ist bestens ausgestattet: Profieismaschine, Kühlgeräte, Rührvorrichtungen, überall blitzender Edelstahl, beste Voraussetzungen also für die Produktion von Weißwurst-Eis. "Aus dem fine dining weiß man ja: salzig und süß harmonieren mitunter ganz gut, warum soll es also bei Sahne, Milch, Zucker und Weißwurst nicht funktionieren?", fragt sich Food-Influencer Phil Klausen.

Herausforderung für den Stabmixer

In die Basis aus Milch, Sahne und Zucker kommt die Weißwurst dazu. Mit einem Stabmixer wird die weißgraue Masse cremig gerührt, bis fast keine Bröckchen mehr zu sehen sind. Für sieben Minuten muss die Mischung anschließend in die Profi-Eismaschine, wird dort ordentlich geführt und heruntergekühlt. Heraus kommt Eiscreme, die aussieht wie Vanille-Eis, aber das Eis-Labor olfaktorisch bereits in eine Wurstküche verwandelt hat. Phil und Fabio stellen das Weißwurst-Eis nur zum Spaß her, als Gag in eigener Sache. Als Food-Influencer reisen sie sonst durch ganz Deutschland und testen verschiedene Lokalitäten für ihre Follower auf Youtube.

Schmeckt wie Weißwurst mit Sahne

Das Weißwurst-Eis ist Geschmackssache, spannend anders aber schmeckt es allemal. Die beiden kreativen Eismacher sind auf jeden Fall von ihrem Produkt überzeugt, sagen sie. "Das ist mit Abstand das beste Eis der Welt, wir werden Eismillionäre!", scherzt Weißwurst-Eismacher Fabio Güttinger.

Kunden mit unterschiedlichen Reaktionen

Die Probe aufs Exempel machen die beiden in der Eisdiele "Glück im Eis" am Nürnberger Friedrich-Ebert Platz. Dort bekommt das Weißwurst-Eis ein Plätzchen neben Pistazie, Schoko und Stracciatella. Kunden dürfen ein Löffelchen kosten. Die Reaktionen gehen von "Geil, ihr traut euch was" bis zu "muss ich nicht jeden Tag haben, schmeckt aber interessant".

Eis-Experiment für einen Tag

Eine aufgeschlossene, ältere Dame verlangt sogar einen Nachschlag, die größte Bestätigung für die Eismacher Phil und Fabio. Das Weißwurst-Eis gibt es nur an diesem Tag in der Eisdiele als kostenlosen Spaß, aber wer weiß, vielleicht geht es ja bald doch noch in Serie.