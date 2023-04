Weißes Gold zu Ostern: Spargelsaison in Schwaben hat begonnen

Egal ob mit Butter oder Soße Hollandaise, mit oder ohne Schinken: So mancher Spargelfan kann es kaum abwarten. "Es rufen schon viele Leute an und fragen, ob es schon Spargel gibt. Ja, das ist schön", erzählt Spargelbäuerin Christina Limmer. Die ersten Spargelstangen liegen fein säuberlich geputzt und sortiert in der Theke vom Hofladen der Familie Limmer aus Affing. Viel gibt’s aber noch nicht, sagt Ehemann Paul: "Es geht immer langsam los, außer es kommt eine Hitzewelle. Aber jetzt war die ganze Woche noch Bodenfrost. Der April macht was er will, da muss man mit allem rechnen."

Die Suche nach reifem Spargel

Bislang sind die kniehohen Erdwälle, in denen sich die weißen Stangen verbergen, noch mit dicker weißer Folie bedeckt. Sie wärmt das kostbare Gemüse, doch geerntet wird schon. Im Moment decken die Limmers jeden Tag ein paar Felder auf - und wieder zu. Denn erst wenn die Spargelspitzen aus der Erde schauen, können die Stangen gestochen werden. Und das ist harte Arbeit, die der kleine Familienbetrieb mit drei Hektar Spargel nicht alleine schafft.

Im Moment ist schon ein Ehepaar aus Rumänien vor Ort. Noch fünf weitere Saisonarbeiter werden bis Juni den Limmers bei der Ernte und Sortierung helfen. Viele Tausende Male in der Saison graben sie in den Erdwall und stechen die Spargelstangen. "Das ist immer Stammpersonal und das geht hier recht familiär zu", sagt Paul Limmer.

Kostensteigerungen belasten Spargelbauern

Christina und Paul Limmer bauen schon seit über 30 Jahren Spargel an und die Herausforderungen werden immer größer. Wie alle Spargelbauern belasten auch sie der steigende Mindestlohn und die steigenden Energiekosten. "Die Preise der Folien und vom Dünger haben sich fast verdoppelt. Es ist alles extrem explodiert. Wir können nicht viel mehr verlangen und hoffen einfach, dass es reicht", erklärt Paul Limmer. Denn die Steigerungen können nicht eins zu eins auf den Spargelpreis umgelegt werden. Die Limmers orientieren sich deshalb auch am Markt und sind - trotz dieser Herausforderungen - zuversichtlich. Wie hoch die Preise in diesem Jahr sein werden, ist laut dem Spargelerzeugerverband Südbayern noch unklar.

Egal ob großer oder kleiner Spargel: geschmacklich kein Unterschied

Vom Feld geht es auf dem Hof weiter. Erst wird der Spargel grob vorgewaschen, dann wird er auf der automatischen Sortiermaschine geordnet. Es gibt dicke, dünne, kleine, große, gerade und krumme Stangen - geschmacklich mache das allerdings keinen Unterschied, erklärt Christina Limmer: "Es ist immer die gleiche Pflanze, die schmeckt immer gleich!"

Spargelsaison eröffnet

Gut sortiert und sauber kommt der Spargel dann in die Verkaufstheken im heimischen Hofladen und zu den Ständen in und um Augsburg. Der erste Spargel schmeckt den Limmers auf jeden Fall immer am Besten - vor allem, wenn man die kleinen Wurzeln bis zur Spargelspitze von Anfang an begleitet. "Es ist viel Arbeit und man braucht viel Leidenschaft - sonst macht man es nicht", so Paul Limmer.