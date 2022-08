> Weißenstädter See - Tödlicher Badeunfall im Landkreis Wunsiedel

Weißenstädter See - Tödlicher Badeunfall im Landkreis Wunsiedel

Bei einem Badeunfall am Weißenstädter See ist am Abend eine 73 Jahre alte Frau ums Leben gekommen. Zeugen hatten beobachtet, wie sie von einem Stand-Up-Board fiel und unterging. Sie verständigten die Rettung, die Hilfe kam aber zu spät.