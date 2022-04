Weißenstadt: Der wohl fränkischste Osterbrunnen 2022

Stählerner Unterbau trotzt Sturm und Witterung

Was all der aufwändige Schmuck im ersten Moment vergessen lässt: Ein Osterbrunnen in dieser Größenordnung ist nicht nur eine gestalterische, sondern durchaus auch eine technische Herausforderung. Starke Temperaturschwankungen und Schnee hat es im Fichtelgebirge rund um Ostern schon gegeben.

Auf dem Weißenstädter Marktplatz ist der Aufbau zudem einer beträchtlichen Windlast ausgesetzt. Über die Jahre haben die Osterbrunnenbauer die unter dem Schmuck unsichtbare Stahlkonstruktion deshalb immer weiter optimiert und verstärkt. "Und er hält! Er hat auch schon Stürmen standgehalten", ist sich der Zweite Vorsitzende, Klaus Tuchbreiter, sicher. Das musste der Osterbrunnen durch Sturmtief Nasim dann auch einmal mehr beweisen.

Fränkischer Osterbrunnen als Bekenntnis an die Heimat

Die fränkischen Farben Rot und Weiß sollen in Weißenstadt ein Bekenntnis zur Heimat und zum Heimatgefühl ausdrücken, sagt der Vorsitzende des Weißenstädter Fichtelgebirgsvereins, Toni Neubert: "Wir leben hier, wir fühlen uns hier wohl, wir sind alle Franken. Vorher hatten wir die Stadtfarben am Osterbrunnen, diesmal haben wir's ein bisschen weiter gefasst und eben den fränkischen Brunnen gemacht."

Stehen bleibt der Osterbrunnen in der Kurstadt traditionell bis zum 30. April. Dann muss er vom Weißenstädter Marktplatz weichen – am nächsten Tag wird der Maibaum aufgestellt.