Weißenstadt: Benefizaktion für krankes Mädchen endet erfolgreich

Zwei Weltmeister nahmen beim Spiel der Legenden teil, zahlreiche Vereine überreichten Schecks und eine Fußballerin vom VfL Wolfsburg rief zum Spenden auf: Das Hilfsprojekt "Kicken, um Antonia zu helfen" ist auch von vielen Prominenten unterstützt worden. Nach rund einem Jahr wurde die Aktion nun erfolgreich abgeschlossen. Insgesamt kamen 56.228,80 Euro für die elf Jahre alte Antonia aus dem Landkreis Wunsiedel zusammen.

Weißenstadt: Spendenaktion für Mädchen erfolgreich beendet

Antonia hat den seltenen Gendefekt "CDKL5". Der Erlös der Spendenaktion soll verwendet werden, um Antonias Familie einen behindertengerechten Umbau des Bades zu finanzieren. Nun wurde der Scheck in Weißenstadt offiziell an Antonia und ihre Eltern übergeben, heißt es auf dem eigens für das Projekt erstellten Facebook-Account. Dort wurde in den vergangenen Wochen über Spendenaktionen berichtet, unter anderem warb auch Pia Wolter vom VfL Wolfsburg für die Aktion. Der erfolgreichste Athlet in der Geschichte der Winterparaylmpics, Skirennfahrer Gerd Schönfelder, beteiligte sich ebenfalls an dem Projekt.

Der Höhepunkt der Aktion war ein "Fußballspiel der Legenden", bei dem unter anderem die früheren Nationalspieler und Weltmeister Pierre Littbarski und Klaus Augenthaler, aber auch BR-Moderator Markus Othmer auf dem Feld standen.

Corona-Beschränkung bei Fußballspiel sorgt im Vorfeld für Kritik

Die Partie Ende Juni hatte für Schlagzeilen gesorgt, weil die Zuschauerzahl pandemiebedingt auf 500 Zuschauer begrenzt worden war. Kritiker bemängelten, dass die Hilfsaktion vor so wenigen Menschen ausgetragen werden musste, während zur gleichen Zeit bei der Fußball-Europameisterschaft Partien vor mehreren Tausend Zuschauern stattgefunden haben.