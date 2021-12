Weißenburger Kinderhaus fördert Integration und Inklusion

Wabbi ist fünf Jahre alt und probiert zum ersten Mal in ihrem Leben einen Schneeengel aus. Vorsichtig legt sie sich ins weiße Unbekannte. Schnee hat das kleine Mädchen in ihrer Heimat Äthiopien noch nie gesehen. Erzieherin Daniela Hüttinger hilft ihr: "Manche Kinder können mit dem Schnee noch nicht so viel anfangen und müssen diese sinnliche Erfahrung erst jetzt erleben, spüren und mit allen Sinnen wahrnehmen. Wir gehen jeden Tag raus und wenn es schneit, dann noch lieber und noch öfter."

Angebot für geflüchtete Familien

Seit Januar 2021 hat das neue Kinder- und Familienzentrum mit den Namen "Arche Noah" geöffnet. Die Diakonie Weißenburg-Gunzenhausen setzt dabei auf Inklusion und Integration. Neben Kindern mit Behinderung kommen viele aus einkommensschwachen, sozial benachteiligten und geflüchteten Familien. So auch der fünfjährige Jonas. Er floh mit seiner Familie aus dem Irak nach Deutschland. Erzieherin Daniela Hüttinger versucht, die Kinder zu integrieren. Das Motto: Gemeinsam lernen und wachsen.

"Viele Familien haben eine Geschichte hinter sich, die wirklich nicht so schön ist, waren auf der Flucht, mussten vielleicht von Syrien hierherkommen, hatten einen langen Weg. Also schon auch Geschichten, die berühren und zu Herzen gehen und bei den Kindern hat man langsam das Gefühl, sie sind hier gut angekommen. Sie fühlen sich wohl, die Gemeinschaft ist gewachsen. Das zu beobachten ist wunderschön." Daniela Hüttinger, Erzieherin

Krippe, Kindergarten, Hort

Das offen gestaltete Haus mit großen Fenstern und vielen Holzelementen bietet 160 Betreuungsplätze für Kinder von eins bis 12 Jahren. Seit September kommen die ersten Schülerinnen und Schüler in die Ganztagsbetreuung. Warme Mahlzeit, Hausaufgabenhilfe, Spielangebote – schnell ist die "Arche Noah" für sie ein zweites Zuhause geworden. Doch nicht nur die Kinder werden durch die neu konzipierte Einrichtung unterstützt. Geschäftsführer Martin Ruffertshöfer will ein offenes Haus für alle schaffen und besonders die Eltern in den Fokus nehmen. So sind die Öffnungszeiten des Kinder- und Familienzentrums großzügig gehalten und sollen Eltern in Pflegeberufen, in Schichtarbeit oder im Verkauf ansprechen.

Kunst spielt eine wichtige Rolle

Sieben Millionen Euro kostete der Bau des Kinderhauses. Schon nach kurzer Zeit war der Ansturm der Weißenburgerinnen und Weißenburger auf die Plätze groß. Aufnahmemarathon, Notfallbetreuung, Corona – hinter Leiterin Claudia Pößnicker und ihrem Team liegen anstrengende Monate. Doch von all dem sollen die Kinder so wenig wie möglich merken.

Eine große Rolle im Alltag des Weißenburger Kinderhauses spielt Kunst. Neben einem Musikraum gibt es ein Atelier mit Malplätzen und mit Werkbänken. "Ich glaube schon, dass wir über ein klassisches Angebot einer Kita hinausgehen. Durch Literatur, Kunst, Theater und Musik versuchen wir die Persönlichkeitsentwicklung der Kinder zu stärken. Jedes Kind soll sich hier wohlfühlen und fürs Leben lernen", so die Leiterin.

