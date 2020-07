Weißenburg: Wann kommt die langerwartete Klostersanierung?

"Wie Weihnachten und Ostern zusammen" beschreibt Weißenburgs Oberbürgermeister Jürgen Schröppel (SPD) das bereits vor mehr als drei Jahren gegebene Versprechen Horst Seehofers (CSU), den Klosterflügel zu kaufen und zu sanieren. Der Flügel des Karmeliterklosters steht seit vielen Jahren leer, Mittel für eine Sanierung oder Ideen für eine Nutzung gab es wenige. Das Versprechen, die Landesstelle für nichtstaatliche Museen in dem Klosterflügel unterzubringen, schien die perfekte Lösung für die Stadt zu sein. Der Kauf sollte Millionen bringen.

Kauf des Klosters ins Stocken geraten

OB Schröppel kritisiert aber, dass seitdem aus seiner Sicht zu wenig passiert ist. Die Stadt Weißenburg sei in Vorleistung gegangen und habe eine bauhistorische Untersuchung durchgeführt, die eigentlich Aufgabe des Bauherrn, also des Freistaats gewesen wäre. "Ansonsten habe ich den Eindruck, dass das ganze Projekt in den Behördengängen in München ins Stocken geraten ist", so Schröppel.

Teilbereich der Landesstelle bereits in Weißenburg

Die Landesstelle für nichtstaatliche Museen hat zwar bereits begonnen, einen Teil ihres Personal nach Weißenburg zu verlagern. Einige Mitarbeiter sind bereits in angemieteten Räumlichkeiten in der Stadt. Das ist allerdings nur eine vorübergehende Lösung. Offiziell sind der Sitz der Landesstelle und viele Mitarbeiter nach wie vor in der Landeshauptstadt.

"Der Ministerpräsident Dr. Söder will bereits die zweite Stufe der Behördenverlagerung starten und bei uns ist noch die Rakete der ersten Stufe am Boden und geht nicht hoch." Jürgen Schröppel (SPD), Oberbürgermeister Stadt Weißenburg

OB Schröppel befürchtet Ende des Projekts

Die Kritik des Weißenburger Oberbürgermeisters ist damit noch nicht vorbei: Jürgen Schröppel befürchtet, dass das Versprechen Seehofers nicht gehalten, die Landesstelle nicht verlagert, der Klosterflügel nicht saniert wird. Laut Gerüchten, die er hört, trage ihm der "sogenannte Flurfunk" zu, dass die Landesstelle mittlerweile andere Immobilien ins Auge fasse, so Schröppel.

"Das finde ich einfach unmöglich, dass das hinter meinem Rücken passiert und vordergründig wird immer so getan, 'Ja das ist ja kein Thema, der Ministerpräsident höchstpersönlich hat ja entschieden, dass wir in den Klosterflügel sollen.' Aber mit innerem Herzen ist man meiner Sicht in der Landesstelle nicht dabei." Jürgen Schröppel (SPD), Oberbürgermeister Stadt Weißenburg

Raumprogramm: Zu wenig Platz im Klosterflügel

Die Landesstelle hat allerdings bereits ein Raumprogramm erstellt, um den Platzbedarf ihrer Mitarbeiter zu ermitteln. Das kommt jedoch zu dem Ergebnis, dass der Klosterflügel zu wenig Platz bietet. Jürgen Schröppel hinterfragt dessen Sinnhaftigkeit. Der Oberbürgermeister versteht nicht, warum es beispielsweise ein extra Zimmer für den Fahrer geben sollte.

OB wendet sich an Staatsminister

Schröppel findet deutliche Worte für die Wartezeit: "Ich fühle mich am langen Arm ausgehungert". Immer wieder wendet er sich mit seinem Anliegen nach München, so auch direkt an den zuständigen Staatsminister für Wissenschaft und Kunst, Bernd Sibler (CSU). Dieser erklärt auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks die Verzögerungen mit der Komplexität der bauhistorischen Untersuchungen.

Sibler: "Ministerium möchte Klosterflügel erwerben"

Bernd Sibler betont gegenüber dem BR aber, dass das Ministerium den Klosterteil erwerben möchte, um auch den Erhalt des denkmalgeschützten Bauwerks sicherstellen zu können. Dazu sei eine entsprechende Nutzung notwendig, der Kauf sei also auch "eine aktive Denkmalpolitik". Eine definitive Zusage zu einem Kauf und einer Sanierung hört sich aber anders an, denn "für die endgültige belastbare Entscheidung ist noch einiges nötig, die Untersuchungen sind noch nicht abgeschlossen", so Sibler.

Weitere Abstimmungen in den kommenden Tagen

Vor mehr als drei Jahren hat Ministerpräsident Seehofer es versprochen, im Jahr 2018 hat Ludwig Spaenle (CSU) als damaliger Kultusminister das Vorhaben bestätigt, jetzt, 2020 sagt Wissenschafts- und Kunstminister Bernd Sibler:

"Ziel ist tatsächlich für uns, dass wir das Kloster benutzen können, aber dazu brauchen wir eben all diese Abwägungen und all diese Strukturen. Also wir bleiben bei der bestehenden Planung und helfen da zusammen." Bernd Sibler (CSU), Wissenschafts- und Kunstminister Bayern

Laut Sibler stehen bereits in den kommenden Tagen weitere Abstimmungen an. Vielleicht kommt nun wieder Bewegung in das Projekt. Wann – und letztlich ob – die Landesstelle tatsächlich im Klosterflügel in Weißenburg sitzen wird, kann heute keiner sagen.