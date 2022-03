Weißenburg: politisch aktive Jugend in der Kleinstadt

Auch das gehört zum politischen Engagement. Die Mitglieder des Jugendparlaments Weißenburg haben eine große Tüte Butterbrezen geholt. Auf einem kleinen, mitgebrachten Tisch werden sie ausgelegt, am Rand des Weißenburger Skateplatzes. Umgehend posten sie ein Foto auf dem Social-Media-Profil des Jugendparlaments. Und warten dann auf möglichst viele Unterstützer für den Fototermin mit der Lokalpresse. Eine Handvoll Kinder mit kleinen Rollern flitzen unterdessen über den Skateplatz, es gibt verschiedene Rampen und schiefe Ebenen. An manchen Stellen bröckelt der Beton.

Skateplatz in die Jahre gekommen

Der Weißenburger Skateplatz ist etwa 20 Jahre alt und liegt etwas außerhalb des Stadtzentrums neben einem Sportgelände. Zwei Väter hatten eine Initiative gestartet, die sich für einen neuen Skatepark stark macht. "Hier sind nur Elemente, die schlecht verbunden und schlecht anfahrbar sind, außerdem sind sie für Anfänger viel zu steil", sagt Thomas Huber von der Initiative Skatepark Weißenburg. Wohl etwa 300.000 Euro würde eine neue Anlage kosten. Ob sich diese Investition lohnen würde für einige wenige Skater? Die Stadt ist skeptisch.

Neues Jugendparlament in der Kleinstadt

Zehn Jugendliche sind seit Oktober das Sprachrohr für die Jugend in der Kleinstadt Weißenburg mit rund 19.000 Einwohnern. Die Stadt Weißenburg hat das Gremium auf Antrag der Freien Wähler ins Leben gerufen. "In meinem Umfeld sind alle ziemlich politisiert", sagt die 18-jährige Selina Yildiz, zweite Vorsitzende des Jugendparlaments. Sie studiert Journalismus in Eichstätt. Die Erfahrung, dass die Jugend wie zum Beispiel in der Klimabewegung etwas bewirken kann, will sie auch in der Kommunalpolitik ihrer Heimatstadt einbringen. "Es kann nicht sein, dass wir in der Stadt einfach übergangen werden.“ Die 15-jährige Anne Pößnicker sagt, dass es für Jugendliche kaum Angebote in der Stadt gebe. Weißenburgs Oberbürgermeister Jürgen Schröppel (SPD) erklärt, "das Defizit ist sicherlich richtig identifiziert".

Zu wenig Treffpunkte für die Jugend

Seit Oktober traf sich das Jugendparlament schon mit mehreren Fraktionen des Weißenburger Stadtrates. Die jungen Leute informierten sich, wie Anträge an den Stadtrat zu schreiben sind. Sie besuchten eine Sitzung des Bauausschusses. Und nahmen Kontakt auf zum Weißenburger Jugendzentrum auf. Für Kinder werde in Weißenburg Vieles getan, sagen die Mitglieder des Jugendparlamentes. "Überall gibt es Spielplätze, auch weil die ab einer bestimmten Hausgröße vorgeschrieben sind", sagen die Jugendlichen. Doch in Treffpunkte für Jugendliche werde bisher kaum investiert. Oberbürgermeister Jürgen Schröppel (SPD) bat das Jugendparlament, die Idee eines neuen Skateparks zu prüfen. Die Jugendvertreter machen sich nun dafür stark.

Neuer Skatepark als Treffpunkt für die Jugend

Ein neuer Skatepark könnte so ein Treffpunkt für die Jugend in Weißenburg werden. "Wir stellen uns schon vor, dass da ein Grill aufgebaut wird, dass man Bänke außenherum hat und sich der Sportverein einbindet", sagt der 16-jährige Taylan Yildiz. Der Platz sei ideal, es gebe Toiletten und Mülleimer in der Nähe. "Außerdem kann man auch nachts lauter sein, weil keine Anwohner drum herum sind", sagt Taylan. Das Jugendparlament hat 400 Unterschriften gesammelt und einen Flyer vorbereitet. Und zum Fototermin mit der Lokalpresse eingeladen.

Mehr als Hundert Menschen kommen zum Unterstützer-Termin

Nach und nach füllt sich der Skateplatz mit Menschen, Eltern und Kindern, Skatern mit grauen, langen Haaren, auf Boards, auf Inline-Skates, auf Scootern. "Einmal Skater, immer Skater", sagt Papa Thomas Huber. Mehr als hundert Menschen sind gekommen, Stadträtinnen und Stadträte, Vertreter des Sportvereins, Interessierte und Unterstützer. Rund 80 Menschen lassen sich gemeinsam fotografieren mit dem großen Banner "Weißenburg braucht einen echten Skatepark."

Jugendparlament vom eigenen Erfolg überrascht

Die Vertreter des Jugendparlaments haben keine Reden gehalten. Sie haben Gespräche geführt mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern, mit Stadträtinnen und einem Landtagsabgeordneten. Sie haben im Nieselregen Flyer verteilt, und beobachtet, wie Menschen miteinander ins Gespräch gekommen sind. "Es sind mehr gekommen, als wir erwartet haben", sagt Selina Yildiz. "Wenn es hier richtig cool wäre, bin ich sicher, dass noch viel mehr kommen würden“. Die nächste Hürde muss die Skatepark-Idee am Donnerstag nehmen. Der Stadtrat entscheidet am Donnerstag Abend (24. März 2022), ob genauere Pläne für das Vorhaben ausgearbeitet werden.