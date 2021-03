01.03.2021, 10:36 Uhr

Weißenburg-Gunzenhausen: Unterstützung für Impfregistrierung

Das Landratsamt Weißenburg-Gunzenhausen bietet Senioren über 80 Jahren eine Hilfe bei der Registrierung für eine Impfung an. In Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsministerium sind Rückrufkarten an öffentlichen Orten ausgelegt.