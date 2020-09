Weißenburg-Gunzenhausen kratzt am Corona-Warnwert

Im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen wurden vermehrt Reiserückkehrer positiv auf Corona getestet. In einer Presseerklärung teilte das Landratsamt am Dienstag mit, dass in den vorangegangenen sieben Tagen bei insgesamt 34 Personen eine Corona-Infektion festgestellt werden konnte. Davon seien 33 Personen Reiserückkehrer.

Reiserückkehrer aus Kroatien, Mazedonien und Kosovo

Die positiv getesteten Reiserückkehrer kamen vor allem von Urlauben aus den Ländern Kroatien, Mazedonien und dem Kosovo zurück. Mit insgesamt 34 neuen Fällen binnen einer Woche kommt der Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen mit knapp 94.000 Einwohnern dem Signalwert 35 bei 7-Tage-Inzidenz (Zahl der Infektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen) sehr nahe.

Landrat beruhigt: kein Corona-Hotspot

Dennoch sieht Landrat Manuel Westphal keinen Anlass zur Beunruhigung. Im Landkreis sei kein Hotspot entstanden, erklärt er. Alle positiv getesteten Personen befänden sich in häuslicher Quarantäne. Zudem habe das Gesundheitsamt die Kontaktpersonen ermittelt, die sich bis zur Vorlage eines negativen Testergebnisses ebenso in häuslicher Quarantäne befinden.

Weiterer Anstieg der Corona-Fälle möglich

Aufgrund der Rückreisewelle am Ende der Sommerferien rechnet Westphal mit einer weiteren Zunahme von Corona-Fällen. Der Landrat geht aber auch davon aus, dass die Zahlen schnell wieder sinken. Vor allem, wenn weiterhin die "AHA-Regeln" eingehalten werden: Abstand, Hygiene, Alltagsmasken.