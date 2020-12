Weiße Weihnacht am Alpenrand

Wenn die Landschaft mit Schnee bestäubt ist und glitzert, dann ist Weihnachten besonders stimmungsvoll. Dick eingemummelt lassen sich so lange Spaziergänge unternehmen – auch in Coronazeiten. Und die Kinder freuen sich, wenn sie den Schlitten aus dem Keller holen dürfen. Für das Bayern-Wetter am durchaus regnerischen und windigen Heiligen Abend macht BR-Wetterexperte Michael Sachweh noch keine Hoffnung auf Schneefall. Aber in der Weihnachtsnacht, da soll es losgehen.

"In der Heiligen Nacht kommt eine Kaltfront aus Skandinavien her." BR-Wetterexperte Michael Sachweh

Zum ersten Feiertag hin soll der Regen langsam in Schnee übergehen. Aber nur in höheren Gebieten, oberhalb von 500 oder 600 Metern Meereshöhe, prognostiziert Sachweh. Am Alpenrand könnte der Blick aus dem Fenster am Morgen des ersten Weihnachtsfeiertages also auf eine schneebestäubte Landschaft treffen. Doch allzu viel Schnee wird es wohl erst mal nicht sein, dämpft der Meteorologe überzogene Erwartungen. Am ersten Feiertag lassen die Schneefälle dann schnell nach, nur am Alpenrand schneit es weiter.

"Je näher an den Alpen dran, desto größer ist die Chance." BR-Wetterexperte Michael Sachweh