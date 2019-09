Weinlese am Bodensee - gute Ernte mit Unterbrechung

Rebstock für Rebstock, Rispe für Rispe - in den Weinbergen am Bodensee wird fleißig geerntet. Endlich wieder, denn in den vergangenen Tagen waren die Trauben durch den Regen zu nass dafür. Nach der Lese der frühen Weißwein-Sorten mussten die Winzer eine Pause einlegen.

Grauburgunder eine der wichtigsten Sorten am Bodensee

Josef Gierer aus Nonnenhorn hat die frühreifen Traubensorten wie Müller-Thurgau und Bacchus bereits vollständig gelesen. Jetzt ist der Grauburgunder dran: "Inzwischen ist das eine der wichtigsten Rebsorten hier in der Region. Der Grauburgunder zählt trotz seiner rötlich bis rot grau gefärbten Beerenhaut zu den Weißweinsorten.

Vorsicht vor der Kirschessigfliege

Dabei dürfen nicht alle Trauben in den Eimer. Das hat der Winzer seinen Helfern vorher erklärt. Etwas Edelfäule wird beim Grauburgunder toleriert. Die Kirschessigfliege und ihre Hinterlassenschaften haben in der Ernte allerdings nichts zu suchen. "Was Essig betrifft, da gibt’s keine Toleranz, der muss komplett raus. Wenn der Essig in den Most mit reinkommt, haben wir keine Möglichkeit zur Reparatur."

Fruchtigere und aromatischere Weine als 2018

Generell ist der Winzer mit den Früchten, die noch an den Rebstöcken hängen, und der bisherigen Ernte recht zufrieden. Der neue Jahrgang sei zwar anders als der aus dem Hitzesommer 2018, doch Gierer rechnet mit sehr fruchtigen, aromatischen Weinen. Fertig gereift ist der neue Grauburgunder dann an Ostern.