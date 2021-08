Weinlese beginnt im Landkreis Kitzingen mit Ortega-Trauben

Die Weinlese in Franken hat begonnen. Das Weingut Marcus Hegwein aus Markt Einersheim im Landkreis Kitzingen hat heute am Morgen von Hand die ersten Ortega-Trauben gelesen. Das ist eine frühreife Rebsorte, die in der Regel für Federweißen verwendet wird.

Weiter geht es am Donnerstag, wenn die restlichen Ortega-Trauben mit einem Vollernter gelesen werden. "Vom Zeitpunkt her ist das mal ein ganz normales Jahr – wir haben 2007 auch schon am 08. August Ortega gelesen", sagt Winzer Marcus Hegwein.

Fränkische Winzer rechnen mit gutem Jahrgang

Die eigentliche Weinlese wird in Franken aber erst in gut drei Wochen allmählich beginnen. Die Bayerische Ministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Michaela Kaniber wird die Weinlese offiziell am 16. September in Thüngersheim eröffnen.

Insgesamt rechnen die Fränkischen Winzer 2021 mit einem guten Jahrgang. Vor allem die Bio-Winzer haben jedoch durch die vielen Regenfälle in diesem Jahr Probleme mit Pilzbefall. Sie müssen deshalb Ernteeinbußen von bis zu 40 Prozent in Kauf nehmen.