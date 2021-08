Weinlese am Untermain: Pilzbefall sorgt für Einbußen

Der Pilz "Perenospora", auch falscher Mehltau genannt, macht zurzeit einigen Winzern am Bayerischen Untermain zu schaffen. Er kommt aus dem Boden und greift zuerst die Blätter an den Reben an, später auch die Trauben. Diese verschrumpeln und fallen entweder ab, oder müssen schlimmstenfalls von Hand bei der Lese einzeln herausgeschnitten werden. Durch den regnerischen Sommer bis in den August hinein konnte sich der Pilz gut vermehren. Einen derart heftigen Befall habe es zuletzt 2016 gegeben, sagt die Bio-Winzerin Anja Stritzinger im Gespräch mit BR24. Sie leitet den Familienbetrieb Stritzinger in Klingenberg im Landkreis Miltenberg.

Einbußen bei der Weinlese von bis zu 40 Prozent

Bei der Weinlese bedeutet das mehr Arbeitsstunden und höhere Kosten, erklärt Stritzinger. Dafür braucht es auch geschultes Personal, das erkennt, welche Beeren weggeschnitten werden müssen. Der Weinbaubetrieb Stritzinger rechnet für die Lese ab Mitte September mit Einbußen von 30 bis 40 Prozent. In normalen Durchschnittsjahren erzeuge der Betrieb rund 50 Hektoliter Bio-Wein bei einer Bewirtschaftungsfläche von zwei Hektar. Eigentlich müsse man jetzt die Preise stark anheben, aber da müsse man sehen, ob der Markt das hergebe. Unterm Strich sei das Jahr eben eines, in dem es nicht gut gelaufen sei.

Bei Bio-Winzern kommt hinzu, dass sie im Kampf gegen den falschen Mehltau nur bestimmte Pflanzenschutzmittel in begrenzter Menge einsetzen dürfen. In diesem Fall sei das eine Kupferlösung, die nicht von der Pflanze aufgenommen werde, sondern nur auf der Oberfläche wirke, erklärt Weinbau-Leiterin Anja Stritzinger.

Winzer hoffen auf viel Sonnenschein

In Klingenberg wird auf 70 Prozent der Weinbaufläche biologisch angebaut. Im Gespräch mit Winzerkollegen habe sich herausgestellt, dass die Ernte sehr unterschiedlich ausfalle, berichtet Anja Stritzinger. Es gebe Flächen, auf denen der Pilz kaum zugeschlagen habe, aber auch Flächen, auf denen dieses Jahr gar nicht mehr geerntet werden könne. Auch bei den Winzern, die konventionell arbeiten, sei der falsche Mehltau auf den Reben. Der Regen habe auch hier die Pflanzenschutzmittel schnell wieder heruntergewaschen. Entscheidend für die Lese, die voraussichtlich Mitte September stattfinden soll, sei jetzt das Wetter. Nötig ist bis dahin möglichst viel Sonnenschein.

Resistente Sorten sind gefragt

Winzer können dem falschen Mehltau gegensteuern: Mit dem Anbau von Rebsorten, die gegen "Perenospora" sehr widerstandsfähig sind. Auch Anja Stritzinger hat drei dieser Kreuzungen im Anbau: Pinotin, Regent und im Weißweinbereich der Johanniter. "Diese Rebsorten haben es dieses Jahr auch wirklich bisher gut geschafft", sagt die Bio-Winzerin. Auf die klassischen Sorten Portugieser und Riesling wolle sie aber nicht verzichten und die seien stark von dem Pilz befallen. Mit Blick auf die kommenden Jahre will Anja Stritzinger die resistenten Sorten weiter ausbauen. Für die trockenen Jahre plant sie Bewässerungsleitungen für ihren Terrassen-Weinbau.