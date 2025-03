Weinkonsum rückläufig: Wie Winzer ihre Kunden künftig erreichen

Junge Kundschaft nur auf Social Media erreichbar

"Ich bin auf Instagram unterwegs, versuche mich reinzuarbeiten, bin aber vielleicht noch ein bisschen zu traditionell für manche Trends auf der Plattform", sagt etwa Winzerin Franziska Galena aus Sommerach. Winzer Manfred Baumann aus Handthal ist erleichtert, dass seine Tochter die Kommunikation auf Instagram übernimmt. "Wenn ich das alleine noch nebenbei machen müsste, wäre ich überfordert."

Zeitintensiv, aber "es lohnt sich"

Für Katharina Albrecht aus Frickenhausen ist Instagram von Anfang an ein wichtiges Instrument, um ihren Wein und vor allem die dazugehörigen Veranstaltungen zu vermarkten. "Ich finde es total unkompliziert. Es gibt ja eh ständig was zu tun, was man den Leuten zeigen kann", sagt die 36-Jährige. Sie glaubt, dass die Authentizität auf der Plattform, der direkte Draht, ein großer Vorteil ist, um Kundinnen und Kunden zu gewinnen. Es koste zwar immer ein bisschen Zeit und Muse, Inhalte zu erstellen, aber es zahle sich aus, sagt Albrecht.

Eine Erfahrung, die Demograph Dr. Uwe Lebok fundiert bestätigen kann: "Kontexte sind wichtig. Also etwa den Wein als Teil eines Events vermarkten, aber auch Kooperationen einzugehen ist sinnvoll. Das können Bands sein, Zeitschriften oder Süßigkeiten."

Verzicht auf Alkohol bei Generation Z

Die junge Generation trinkt so wenig Alkohol wie keine Generation vor ihr in den vergangenen 50 Jahren. Das zeigt eine Onlineumfrage der Meinungsforscher von YouGov aus dem Jahr 2024. In Deutschland gaben rund 50 Prozent der Menschen, die zur Generation Z gehören, an, keinen Alkohol zu trinken. Alkoholfreie Weine werden künftig eine größere Rolle spielen müssen. Denn aktuell geht der Marktanteil deutscher Weine zurück – bleibt offen, ob kleine Videoclips Einzelner diesen Trend aufhalten.