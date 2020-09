Weingut in Passau: 56-Jähriger erfüllt sich Lebenstraum

Nach zweijährigem Vorlauf kann Hubert Weizenberger aus Obernzell im Landkreis Passau jetzt mit seiner ersten größeren Weinlese beginnen. Und das durchaus optimistisch: "Das Jahr hat ein bisschen schwierig begonnen, weil das Frühjahr verregnet war. Aber alles in allem bin ich guter Dinge, dass es da droben gut ausschaut."

EU verteilt Pflanzrechte

Mit "da droben" meint er seinen Weinberg auf einem Hügel im Stadtteil Grubweg: 1,3 Hektar groß mit insgesamt 6.000 Rebstöcken. Eine Größenordnung, die man in Passau nicht unbedingt vermutet. Dem gelernten Maschinenbauer kam zugute, dass die Pflanzrechte jetzt von der EU vergeben werden und nicht mehr beispielsweise in Franken gekauft oder gehandelt werden müssen.

"Ich habe die Rechte direkt bei der EU beantragen können und hab sie aufgrund der guten Lage gleich genehmigt bekommen. Bei einer Hanglage von 15 Prozent bekommt man aktuell 100 Prozent Zuteilung." Hubert Weizenberger, Weinbauer

Alles "öko" und aus Leidenschaft

Nach zwei Jahren Vorlauf jetzt also die erste Weinernte. Seine Frau und einige Bekannte schneiden fein säuberlich die Trauben ab. Weil das Wetter schlechter wird, sollte die Lese in dieser Woche abgeschlossen sein. Ein Elektro-Wagerl bringt die vollen Kisten in den Keller seines Bauernhofes, wo gepresst wird. Alles "öko", verspricht Weizenberger. Und alles aus Leidenschaft. Der Weinbau sei schon immer seine Sehnsucht gewesen.