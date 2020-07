vor 37 Minuten

Weinfass nach einem Jahr aus dem Bodensee geholt

Wie schmeckt ein Wein, der ein Jahr lang in 60 Meter Tiefe im Bodensee gelagert worden ist? Das will ein Winzer aus Bregenz wissen. Am Samstag wurde ein Fass aus der Tiefe geholt – und da gab es direkt eine Überraschung.