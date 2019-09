Weinbergshäuschen oder Wengertshäusle, was ist das?

Adeline Piron aus Frankreich macht gerade eine Hospitanz im BR-Studio Mainfranken in Würzburg. Bei einer Zugfahrt nach Würzburg entdeckt sie die Weinbergshäuschen. Das weckt Adelines Neugier. Sie will wissen, was es mit den kleinen Häuschen in den Weinbergen auf sich hat. Und so beginnt ihre Recherche. Sie interessiert sich auch für die Geschichte, die dahintersteckt. Adeline Piron nimmt uns mit auf ihre Reise.

Die Geschichte der Weinbergshäuschen

Im Kallmuth bei Homburg fängt in diesen Tagen die Weinlese an. Dort trifft Adeline Prinzessin Stefanie zu Löwenstein. Das gepflegte barockisierte Weinbergshäuschen kann man nicht verfehlen. Es ist gelb gestrichen und hat rote Buntsandstein-Ecksteine. Die Prinzessin erklärt Adeline, dass das Gelb für das Royale steht und auch sinnbildlich ist für die Barockzeit.

Einst als Wetterschutz errichtet

Im Homburger Kallmuth findet man noch heute die quer zum Hang angelegten Weinbergsterrassen. Früher führten nur schlechte Hohlwege dorthin. Autos oder Traktoren können hier bis heute nicht fahren. Die insgesamt zwölf Kilometer langen denkmalgeschützten Trockensteinmauern in den Terrassen müssen deshalb noch heute in mühevoller Handarbeit erhalten werden. Im Sommer heizen sie sich wie ein Backofen auf – mit Temperaturen von bis zu 68 Grad. Laut Prinzessin Stefanie zu Löwenstein hatten die Weinbergshäuschen in Franken deshalb eine wichtige Funktion: "Zum Erhalt der Trockensteinmauern brauchte man viele Arbeitskräfte. Die waren bei Wind und Wetter draußen. Die Weinbergshäuschen dienten ihnen als Wetterschutz."