Weinbergsbewässerung in Franken: Bekommt Nordheim den Zuschuss?

Wasser aus dem Main für trockene Weinberge: Im Gemeinderat von Nordheim im Landkreis Kitzingen ist eine Studie zur Bewässerung der Weinberge vorgestellt worden. Der Gutachter schlägt fünf verschiedene Varianten vor, die zwischen zehn und 15 Millionen Euro kosten sollen. Bürgermeisterin Sibylle Säger und ihr Gemeinderat halten eine Variante für 13,6 Millionen Euro für die beste Lösung.

Mainwasser soll in See gespeichert werden

Dabei soll im Winter am Mainkanal in Sommerach Wasser aus dem Main gepumpt werden. Über die Leitungen der Tröpfchenberegnungsanlage Sommerach, die bereits besteht, könnte das Wasser zum Panoramahügel oberhalb von Nordheim gepumpt werden. Dort soll ein See entstehen, in dem 120.000 Kubikmeter Wasser gespeichert werden können. Von dort aus könnten die Nordheimer Weinberge betröpfelt werden.

Staatsregierung unterstützt ein Projekt für den Weinbau in Franken

"Auf der Weininsel macht nur eine große, gemeinsame Lösung mit Sommerach Sinn", sagt Nordheims Bürgermeisterin Sibylle Säger. Nun stellt sich die Frage, wer den Zuschlag bekommt. Die bayerische Staatsregierung möchte im Bereich Landwirtschaft zwei Pilotprojekte bezuschussen: Ein Projekt für den Hopfenanbau in der Hallertau und eines für den Weinbau in Franken. Neben Nordheim kommt auch Iphofen im Landkreis Kitzingen in Frage.

Auch Iphofen plant Bewässerungsprojekt

Denn auch in Iphofen ist ein gigantisches Weinbergs-Bewässerungsprojekt geplant. Das Wasser soll zwölf Kilometer entfernt in Kitzingen aus dem Main gepumpt und über eine Pipeline nach Iphofen geleitet werden. Dort ist am Fuße der Weinberge ein Speichersee geplant. Die Kosten dafür liegen schätzungsweise bei bis zu 20 Millionen Euro. "Wir müssen jetzt abwarten, was in München entschieden wird - aber warum sollte nicht Nordheim zum Zug kommen", sagt Bürgermeisterin Säger.