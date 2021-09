Weinbau in Franken: Große Gewächse auf dem Markt

Die "Großen Gewächse" wachsen nur in besonders klassifizierten Weinbergen. Bundesweit gibt es davon rund 300, in Franken liegen mehr als 30. Dazu gehören der Klingenberger Schlossberg, der Escherndorfer Lump, der Iphöfer Julius-Echter-Berg, oder der Würzburger Stein. Weingutsdirektor Robert Haller vom Würzburger Bürgerspital und Sprecher des VDP Franken erklärt, was eine solche große Lage ausmacht: "Diese Weinberge haben oft spezielle Böden, die sich im Wein wiederspiegeln. Die Ausrichtung und Hangneigung ist meist gut zur Sonne hin orientiert, so dass die Trauben gesund bleiben und vollreif werden."

Weniger Laub, mehr Aromen

Das ganze Vegetationsjahr über, vom Rebschnitt im Winter bis zur Lese im Herbst, bereiteten sich die Winzer bei ihren Arbeiten hier nur auf ein Ziel vor: "Die Rebstöcke sind alt, wurzeln tief und holen viel Extrakt aus dem Boden. Wir entblättern die Laubwand, so dass Pilzerkrankungen keine Angriffsfläche finden. Und wir halbieren oft die Trauben, damit sie kräftige Aromen entwickeln und länger gesund bleiben.“ Auch nach der Lese, im Keller, erfahren diese großen Weine eine besondere Behandlung. Sie gären und reifen meist in Holzfässern. Und während die ersten Gutsweine schon wenige Monate nach der Lese auf den Markt kommen, lagern die edlen Tropfen fast ein Jahr ungestört im Keller, oft sogar noch länger.

Lagerung in Holzfässern

Auch das sei gut für die Aromatik und die langfristige Entwicklung dieser hochwertigen Weine. "Sie zu früh zu trinken, wäre schade.“ Doch jedes Jahr am 1. September kommen die Großen Gewächse auf den Markt. Heuer Weiß- und Rotweine der Jahrgänge 2019 und 2020. Zu einem Flaschenpreis von mindestens 25 Euro, oft sogar mehr. Hat sich die Mühe gelohnt? "Sehr wohl!" sagt der Würzburger Weinkritiker Martin Weinert. "Der deutsche Wein hatte es international bis vor einigen Jahrzehnten schwer. Doch der VDP setzt mit seinen Großen Gewächsen Maßstäbe und zeigt, dass deutsche Weine qualitativ bestens mit Spitzencrus aus Frankreich, Italien oder Übersee mithalten können."

Einzigartige Weine

Hauke Hellbach, Sommelier im Restaurant des renommierten "Herrmanns Posthotel", ist überzeugt: "Der deutsche Riesling ist einzigartig. und Silvaner mit seiner Würze ebenso.“ Im VdP sind rund 200 deutsche Weinbaubetriebe zusammengeschlossen. Davon sitzen rund 30 in Franken und damit in Bayern.