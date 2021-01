Wein, Nusscreme, Öl - rund um die Uhr aus dem Automaten

Normalerweise sind Phil Klausen und Fabio Güttinger aus Nürnberg als Restauranttester in ganz Deutschland unterwegs. Doch weil wegen Corona alles geschlossen ist, kam ihnen die Idee, immer zugängliches Essen zu testen - aus dem Automaten. So sind sie für ihren Internetkanal "Bonvivant Journal" durch ganz Franken getourt und haben sich Essen aus dem Automaten gezogen.

Wein, Speiseöl, Nussecken - alles aus dem Automaten

Eine Milchtankstelle gibt es mittlerweile in vielen Orten, ebenso wie Eier und Käse. Doch auf ihrer Tour durch Franken haben Phil Klausen und Fabio Güttinger auch ungewöhnliche Entdeckungen gemacht. In Obermichelbach ziehen die beiden Eiscreme aus dem Automaten , in Hallerndorf bei Forchheim kaufen sie Speiseöl direkt vom Erzeuger und in Rüssenbach bei Ebermannstadt spuckt die Maschine einen fertigen Burger aus, den sie gleich kalt verspeisen. Diese Vielfalt hat auch die beiden Foodblogger überrascht:

"Kein Automat ist wie der andere, wir hatten Wein, wir hatten Nussnougatcreme, man kann echt seinen kompletten Wocheneinkauf so machen." Fabio Güttinger, Foodblogger

Genuss rund um die Uhr - auch im Lockdown

Phil Klausen und Fabio Güttinger bezeichnen sich selbst als "Bonvivants" also Menschen, die als gute Leben schätzen. Normalerweise schlemmen sie sich auf ihrem gleichnamigen Youtube-Kanal durch die Hotels und Restaurants der Republik. Doch mit ihrem neuesten Video wollten sie zeigen, dass auch in Coronazeiten niemand auf Genuss verzichten muss. Feinstes Angus-Beef, Fischfilet oder selbstgemachtes Haselnussmuss, die Produkt-Palette im Automaten lässt kaum Wünsche offen, man muss nur ein bisschen danach suchen.

Hofladen als einzige Einnahmequelle während Corona

Die Betreiber der Automaten wussten dabei nichts von der Genusstour der beiden Gourmets. Aber sie freuen sich natürlich über die Unterstützung. Zum Beispiel der Gemüsehof Böcklein im Knoblauchsland bei Nürnberg: Normalerweise beliefert der Familienbetrieb Restaurants und Schausteller mit geputztem und geschnittenem Obst und Gemüse. Doch weil ihnen schon im ersten Lockdown diese Einnahmequelle weggebrochen ist, haben sie sich entschlossen einen kleinen Hofladen zu eröffnen. Hier gibt es jetzt rund um die Uhr fast ein Vollsortiment: Obst und Gemüse, frisch oder eingeweckt, aber auch Fleisch, Fisch, Nudeln und Backwaren von Höfen und Gaststätten aus der Umgebung. So bleibt den Erzeugern wenigstens ein kleiner Zuverdienst während des Lockdowns.

24-Stunden-Einkauf auf Vertrauensbasis

Dabei ist nur ein Teil der Ware im Automaten, das meiste liegt in dem 24-Stunden geöffneten Hofladen in Regalen. Die Kunden rechnen selbst zusammen, was sie mitnehmen wollen und werfen das Geld einfach in eine bereitgestellte Kasse. Betreiberin Ursula Opitz hat bisher nur gute Erfahrungen damit gemacht: "Wir haben ganz tolle Kunden, das läuft auf Vertrauensbasis, das Geld ist eigentlich immer da."