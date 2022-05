Wein aus Niederbayern – Klimawandel eröffnet neue Chancen

Bereits in der Römerzeit ist an den Südhängen entlang der Donau zwischen Passau und Regensburg Wein angebaut worden. Später war der Weinanbau meist in der Hand von Klöster und Adeligen. Der sogenannte Baierwein wurde Anfang des 13. Jahrhunderts erstmals erwähnt. Während des Dreißigjährigen Krieges kam der Weinanbau nahezu zum Erliegen. Im großen Stil wurde danach entlang der Donau kein Wein mehr angebaut. Das könnte sich nun wieder ändern, auch dank steigender Temperaturen.

Wein gedeiht auch im Bayerischen Wald

Begünstigt durch den Klimawandel und steigende Durchschnittstemperaturen gedeiht Wein inzwischen auch in höheren Lagen des Bayerischen Waldes. Dort, in Haibach im Landkreis Straubing-Bogen, macht Matthias Dilger jetzt einen Versuch. Der Hobbywinzer setzt 500 Rebstöcke und hofft, in etwa vier Jahren einen fruchtigen, trockenen Weißwein keltern zu können.

Kraftraubende Vorbereitungen

Auf einer Wiese auf einer Anhöhe über Haibach hat Matthias Dilger 500 Metallstangen, jede von ihnen rund einen Meter lang, in den Boden gesteckt. Akribisch in genau den gleichen Abständen. Sie markieren, wo der Hobbywinzer den Motorbohrer für die Pflanzlöcher seiner Weinreben ansetzen muss. "Das ist eine anstrengende Arbeit, da braucht man nachher keinen Sport mehr", sagt der angehende Weinbauer. Er weiß, die Arbeit im Weingarten ist und bleibt schweißtreibend.

Weinanbau als Experiment

Matthias Dilger hat vier verschiedene Rebsorten bestellt: Donauriesling, Helios, Souvignier gris und Muscaris: "Ich probiere das jetzt, ob der Wein auch bei uns gedeihen kann und ein schöner Tropfen rauskommt." In der Gegend um Haibach belebt Matthias Dilger damit eine alte Tradition: Ortsnamen wie "Weingarten" weisen darauf hin, dass hier schon einmal Reben kultiviert wurden. Hinzu kommt, dass die Weinstöcke bedingt durch den Klimawandel und damit einhergehend höhere Jahresdurchschnittstemperaturen bessere Wachstumsbedingungen haben. Beste Chancen für eine gute Weinernte.

Rattenberg: Höchster Weinberg im Bayerischen Wald

Rund zehn Kilometer weiter südöstlich und gut 100 Höhenmeter höher liegt die Ortschaft Rattenberg. Dort kultiviert der Obst- und Gartenbauverein bereits seit 16 Jahren einen kleinen Weingarten mit 50 Reben. "Der wohl höchst gelegene Weinberg im Bayerischen Wald", sagt Peter Graf. Der gebürtige Würzburger kümmert sich um die Rebstöcke und keltert den Traubensaft. "Der Wein, den wir hier machen, der kann zu jeder Zeit mit dem Frankenwein mithalten", meint Peter Graf.

Weinprobe überrascht positiv

Zum Beweis schenkt Peter Graf einen Probierschluck in einen Römer. Der Wein ist ungefiltert, bernsteinfarben und riecht fruchtig. Und er schmeckt! "Bei den Weinfesten sagen uns die Gäste immer, sie würden den Wein gerne kaufen. Verkaufen dürfen wir ihn aber nicht", erklärt der Rattenberger Hobbywinzer. Ähnlich ist es zunächst auch bei Matthias Dilger. Seine ersten Winzer-Versuche mit den Weinstöcken aus dem Garten seiner Eltern sind vielversprechend. Den Wein aus dem großen Weinberg will er später durchaus vermarkten: "Warum sollte das nicht funktionieren?" fragt Matthias Dilger. "Der Baierwein hat vor dem Hintergrund des Klimawandels vielleicht eine gute Zukunft."

Wein aus eigenem Anbau belohnt für harte Arbeit

Noch ist ungewiss, ob sich für Matthias Dilger die Mühen in seinem Haibacher Weingarten wirklich lohnen und er Wein verkaufen kann. Sicher ist aber, jede Flasche, die aus dem eigenen Garten kommt, ist ein Hochgenuss: "Das ist einfach schön, weil man schmeckt dann die harte Arbeit des vergangenen Jahres. Schluck für Schluck."