Weilheimer Bürger sprechen sich gegen Umgehungsstraße aus

Vor allem für die Verantwortlichen der Stadt Weilheim kam das Votum überraschend: in einer Bürgerbefragung sprachen sich 54 Prozent der teilnehmenden Bürgerinnen und Bürger gegen die geplante Umfahrung der Stadt über die Bundesstraße 2 aus. Die letztendliche Entscheidung liegt jedoch bei der Stadt Weilheim und beim Freistaat Bayern.

Bürgermeister enttäuscht: "Weilheim braucht Entlastung"

Etwa die Hälfte der rund 20.000 Wahlberechtigten ab 16 Jahren haben an der Bürgerbefragung teilgenommen. Das Ergebnis: 5.477 von 10.028 abgegebenen gültigen Fragebogen wurden mit Nein beantwortet. Bürgermeister Markus Loth ("Bürger für Weilheim", BfW) hat nicht mit diesem klaren Ergebnis gerechnet. Er hält dieses Votum für falsch: "Weilheim ist ein Industriestandort mit sehr viel Schwerlastverkehr im Durchgangsverkehr. Die Stadt braucht langfristig diese Entlastung".

Tausende Fahrzeuge rollen pro Tag durch die Stadtmitte

Die Bundesstraße 2 führt mitten durch Weilheim. Die Verkehrsdichte ist vor allem zu den Hauptverkehrszeiten morgens und abends enorm. Expertenberechnungen zufolge könnte eine Umgehungsstraße zwischen 12.000 und 15.000 Fahrten täglich aus der Stadt hinaus verlagern. Auch könnte sie weitere straßenplanerische Probleme mildern. So sind beispielsweise zwei der vier Gewerbegebiete für den Verkehr schlecht erschlossen, insbesondere das Gewerbegebiet Trifthof im Süden der Stadt.

Über dreieinhalb Jahre hat das Staatliche Bauamt Weilheim an Entwürfen für eine mögliche Umfahrung gearbeitet und der Bürgerschaft am Ende drei Trassen mit insgesamt acht verschiedenen Varianten zur Wahl gestellt. Die hat sich nun allerdings mehrheitlich für den Status quo entschieden, sprich: dass der Straßenverkehr so bleiben soll, wie er derzeit ist.

Bürgerbefragung rechtlich nicht bindend

Anders als ein Bürgerentscheid hat die Befragung keine rechtlich bindende Wirkung. Dennoch sendet ihr Ergebnis zumindest ein starkes Signal gegen eine Ortsumfahrung. Die letztliche Entscheidung über die Umgehungsstraße liegt bei der Stadt Weilheim, sowie den Verkehrsministerien von Bund und Freistaat.

Die Umfahrung war 2014 über den damaligen Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) in den vordringlichen Bedarf im Bundesverkehrswegeplan eingestuft worden. Vom Staatlichen Bauamt Weilheim heißt es, man werde jetzt intern das Ergebnis besprechen und es dann an die Ministerien übermitteln. Eine Reaktion wird nicht vor dem Frühjahr 2023 erwartet.