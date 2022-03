Weilheim-Schongau: Widerstand gegen Krankenhaus-Pläne

Der Landkreis Weilheim Schongau ist Träger der eigenen Krankenhaus GmbH mit Krankenhäusern in den Städten Weilheim und Schongau. Durch die Corona-Pandemie klafft eine erhebliche Lücke im Haushalt. Das hat dazu geführt, dass der Kreistag im Herbst letzten Jahres eine Voruntersuchung für ein neues Zentralkrankenhaus in Auftrag gegeben hat. Das soll vielleicht auf der grünen Wiese in der Mitte des Landkreises in Peißenberg entstehen. Doch vieles spricht dagegen.

Geld für Modernisierung der Krankenhäuser

50 Millionen Euro hat der Kreis in den letzten Jahren in die Modernisierung der Häuser gesteckt, in Weilheim modernste Roboter-Technik eingeführt. Die Schongauer fürchten jetzt um den Erhalt ihres Krankenhauses in der jetzigen Form. Das Aktionsbündnis aus Mitgliedern von SPD und Unabhängiger Liste im Schongauer Stadtrat hat jetzt eine Petition zum Erhalt ihres Standorts ins Leben gerufen. Sie fordern, dass die Notfall- und stationäre Situation in Schongau nicht angetastet wird. In nur vier Tagen haben sich mehr als 800 Bürgerinnen und Bürger für die Petition eingetragen.

Wohnortnahe medizinische Versorgung

Die zentrale Frage lautet: Welches Krankenhaus kann im Notfall in 15 Minuten von allen Seiten des Landkreises erreicht werden. Das ist von Schongau aus bei den Krankenhäusern in den Nachbar-Landkreisen in Füssen, Kaufbeuren oder Landsberg nicht möglich. Die Politik im Landkreis, auf Landesebene und auf Bundesebene beim Gesundheitsminister soll jetzt durch die Petition auf die Situation aufmerksam gemacht werden.