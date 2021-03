Weil Senf nicht Wurst ist: Die Senfmacher aus Kirchweidach

In Kirchweidach weist nichts auf die Senfmacher-Manufaktur der Familie Garnreiter hin: kein großes Schild, keine moderne Fabrikhalle. Doch viele in der Region Altötting, Mühldorf, Traunstein und Berchtesgadener Land kennen den Senf aus dem Regal im Supermarkt und schätzen ihn. In dem Gebäude am Ortsrand wird einmal in der Woche Senf produziert: in 100 Liter-Fässern. Zur braunen und gelben Senfsaat kommen Zucker, Essig und Gewürze. Die Zutaten werden mit 80 Grad heißem Wasser vermischt. Die genaue Zusammensetzung des süßen oder mittelscharfen Senfs bleibt aber ein Geheimnis, wie bei allen erfolgreichen Unternehmen.

"Stacheln" für die besondere Senfnote

Was die Garnreiters von großen Senfherstellern unterscheidet: Gerhard Garnreiter und sein Sohn Michael "stacheln" jedes fast fertige Fass mit süßem Senf mit glühenden Metallstäben, damit der Zucker karamellisiert und die besondere Senfnote zum Vorschein kommt. Das "Stacheln" hat die Gründerin des Unternehmens, Maria Baumann, so überliefert. Allerdings karamellisierte sie ihren Senf in den 1960-er Jahren am damaligen Sitz des Betriebs in Rosenheim mit glühenden Schürhaken aus dem Küchen-Ofen.

Der Senf von Maria Baumann – einer Küchenhilfe im Bayerischen Hof in München – wurde schon bald ein gutes Geschäft. Auch sie rührte einmal in der Woche die Zutaten zu einer braunen Masse zusammen, allerdings in einer Zinkbadewanne. Die abgefüllten Gläser lieferte sie per Auto an Metzgereien oder Gaststätten aus.

Vier Tonnen Senf pro Woche mit Senf-Saat aus der Region

2006 hat Gerhard Garnreiter das Unternehmen von der Gründer-Familie Baumann übernommen und den Sitz von Rosenheim nach Kirchweidach verlegt. Seither "brauen" er und sein Sohn Michael jede Woche rund drei bis vier Tonnen vorwiegend süßen Senf. Sie sind stolz darauf, dass in das Produkt braunes und gelbes Senfmehl aus Bayern kommt. Vier Landwirte aus dem Landkreis Altötting, Mühldorf und aus dem Augsburger Raum bauen Senfpflanzen für die Garnreiters an.

Inzwischen hat die Kirchweidacher Senfmanufaktur etliche Sorten im Angebot: süßer Senf mit Bärlauch oder mit Meerrettich. Für andere Kunden haben sie sogar Biersenf, Enziansenf oder Whiskeysenf hergestellt und abgefüllt. Denn die Kirchweidacher Senfmanufaktur fertigt Senf sogar nach individuellem Wunsch für Hochzeiten, Jubiläen oder auch zu Geburtstagen.