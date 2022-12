Weil Personal fehlt: Betten in Pflegeheimen bleiben leer

Im Freistaat sind die Auswirkungen des Pflegenotstands immer deutlicher spürbar. Personalmangel im Pflegebereich wird auch für Würzburger Pflegeheime zu einem immer größeren Problem. In der Einrichtung Bürgerspital können aktuell etwa 40 von 300 Betten nicht belegt werden, teilt die Leitende Stiftungsdirektorin Annette Noffz auf BR24-Anfrage mit.

Hohe Belastung: Mitarbeiter reduzieren Arbeitsstunden

Demnach gebe es dort schon seit Jahren nicht mehr genug Pflegekräfte. Die Situation habe sich seit der Corona-Pandemie jedoch massiv zugespitzt. Aktuell seien wieder viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Krankenstand. Das Personal sei inzwischen "müde, kaputt und ausgebrannt", beschreibt Noffz. Aufgrund der hohen Belastung hätten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Arbeitsstunden teilweise reduziert.

Und laut Noffz ist auch keine Besserung in Sicht: Schon jetzt bestünden große Lücken, weil immer mehr Pflegekräfte in den Ruhestand gehen oder den Beruf verlassen und wenig Personal nachkommt.

Kliniken und Sozialdienste suchen händeringend nach Pflegeplätzen

Der aktuelle Zustand sei für alle Betroffenen "schrecklich". Fast täglich riefen Krankenhäuser und Sozialdienste an und würden nach freien Plätzen fragen, sagt Noffz: "Wenn sich nichts ändert, wird es noch schlimmer."

Konkret fordert Noffz bessere Arbeitsbedingungen. So sei beispielsweise eine 35-Stunden-Woche für Pflegekräfte angebracht. Außerdem müsse Bürokratieabbau stattfinden, um die Zuwanderung von qualifizierten ausländischen Fachkräften zu ermöglichen. "Mitarbeiter aus nicht EU-Ländern scheitern am Aufenthaltsrecht. Wir kümmern uns um die Unterkunft und die Deutschkenntnisse. Dann dürfen sie aber doch nicht bleiben", bedauert die Stiftungsdirektorin.

Stadt Würzburg organisiert Kurse für pflegende Angehörige

Noffz sind solche Probleme auch aus anderen Pflegeeinrichtungen in Würzburg bekannt. Das bestätigt auch die Stadt Würzburg. Laut Claudia Lothar, Sprecherin der Stadt, gibt es in Würzburg insgesamt rund 18.000 Betten. Aktuell könnten 320 wegen Personalmangel nicht belegt werden. "Diese Zahl wird wahrscheinlich noch steigen und die Situation wird sich weiter zuspitzen", meint Lothar.

Die Stadt habe deshalb sogar vor einem Jahr Kurse für pflegende Angehörige gestartet. Dabei wird vermittelt, wie man häusliche Pflege stemmen kann. Die Stadt bietet diese Kurse den eigenen Angaben zufolge in verschiedenen Stadtteilen und in Kooperation mit beispielsweise Moscheegemeinden an.

Personalmangel hat sich während Corona-Pandemie weiter verstärkt

In Stegaurach im Landkreis Bamberg und in Michelau im Landkreis Lichtenfels mussten im November Seniorenheime schließen, weil Personal fehlt. Bereits im Jahr 2020 zeigte eine Studie zum Pflegepersonalbedarf in Bayern, dass 74 Prozent der Versorgungseinrichtungen unter Fachkräftemangel litten.

Aufgrund der zusätzlichen Überlastung in der Corona-Krise haben in den vergangenen beiden Jahren viele Beschäftigte ihre Arbeitszeit reduziert, die Lage hat sich auch dadurch weiter verschärft. Peter Bauer, der Pflegebeauftragte der Bayerischen Staatsregierung, befürchtet, dass mehr und mehr Pflegeheime schließen werden oder weniger Plätze anbieten, wenn sich die Rahmenbedingungen nicht ändern. Auch Bauer forderte, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von nicht fachgerechten Arbeiten entlastet werden und die Bürokratie reduziert werde.

Zahl der Pflegebedürftigen bis 2050 doppelt so hoch

Das Bayerische Gesundheitsministerium gibt an, dass die Zahl der Pflegekräfte in Bayern zwischen 2018 und 2021 von 206.350 um 13.460 Kräfte gestiegen sei. Doch auch dieser Zuwachs von etwa sechseinhalb Prozent kann nicht mit der Nachfrage Schritt halten. Prognosen zufolge verdoppelt sich die Zahl der Pflegebedürftigen in Bayern bis zum Jahr 2050 auf eine Million Menschen.