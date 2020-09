Weil Hof wächst: Stadt plant Bau einer neuen Grundschule

Der Hofer Stadtrat hat einstimmig den Grundsatz-Beschluss gefasst, eine neue Schule zu bauen. Der Neubau der Grundschule mit 16 Klassenzimmern, zusätzlichen Fachräumen und einer Einfach-Turnhalle ist direkt neben der bisherigen Christian-Wolfrum-Grund- und Mittelschule vorgesehen.

Hof: Neue Grundschule soll zwei Millionen Euro kosten

Damit soll auch der Platzmangel an drei weiteren Grund- und Mittelschulen in Hof reduziert werden. Denn die Stadt will grundsätzlich auch die Sprengelgrenzen für den Einzugsbereich der verschiedenen Schulen ändern. An Planungskosten für die neue Grundschule hat die Stadt rund 2,13 Millionen Euro veranschlagt.

Stadt will Münsterschule erweitern

Außerdem hat der Stadtrat in einer weiteren Grundsatz-Entscheidung die Erweiterung der Münsterschule auf den Weg gebracht. Hier sind Planungskosten von 1,5 Millionen Euro vorgesehen. Im Hofer Rathaus rechnet man mit Zuschüssen von 80 Prozent.

Geflüchtete und Rückkehrer sorgen für Hofer Zuwachs

Die steigenden Schülerzahlen sind in Hof schon länger ein Thema. Grund dafür ist zum einen der Zuzug von Geflüchteten in den vergangenen fünf Jahren. Zusätzlich freut man sich im Hofer Rathaus bereits seit 2011 über einen verstärkten Zuwachs auch von deutschen Familien. Dabei handelt es sich auch um junge Hoferinnen und Hofer, die nach der Ausbildung wieder bewusst für die Familiengründung in ihre Heimatstadt zurückkehren.