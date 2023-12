Weihnachtswunder nötig: Blaichach sucht Bus für Einsam-Weihnacht

"Wenn es Euch nicht gäbe, würde ich Weihnachten gar nicht überleben." Diese Worte einer älteren Dame werden die Helfer der Blaichacher "Einsamenweihnacht" wohl nie mehr vergessen. Die Seniorin, deren Ehemann und Sohn gestorben waren, sie war ihnen um den Hals gefallen, hatte sie doch niemanden mehr, mit dem sie Weihnachten feiern konnte.

Regionale Firmen spenden Speisen und Getränke

Solche Momente sind es, für die sich der Immenstädter Koch Jürgen Metzler und sein Team schon viele Tage vor Heiligabend richtig ins Zeug legen. Es ist "das schönste Weihnachtsgeschenk, das man machen kann, wenn man so viele Leute glücklich machen kann", sagt Metzler.

Ein Großhändler aus Blaichach stellt für die Einsamenweihnacht seinen Konferenzraum und die Großküche zur Verfügung. Und darin zaubert Metzler ein Drei-Gänge-Menü. Unternehmen aus der Region haben dazu Speisen und Getränke gespendet. Und so gibt es Plätzchen, Stollen, Getränke und ein kleines Geschenk für jeden. Vor allem aber gibt es Gesellschaft.

30 Ehrenamtliche stemmen die Einsamenweihnacht

"Viele, die allein sind, sind erst mal glücklich, wenn sie an einem Tisch sitzen, wo andere Leute, vielleicht im gleichen Alter, mit denen sie reden können, dabei sind." Dann gibt es ein leckeres Essen. Danach noch eine kleine Bescherung. "Und dann sieht man eigentlich, wie glücklich die Gesichter sind."

Etwa 30 Ehrenamtliche packen bei der Einsamenweihnacht mit an, Reinhard Kögel zum Beispiel, der selbst sechs Enkelkinder hat. "Irgendwann haben wir gesagt: 'Ja, jetzt geben wir was zurück'. Und es ist eine große Motivation, wenn wir die Personen sehen und wenn die uns schier um den Hals fallen, damit sie einen schönen Abend haben (…)."

Busunternehmen kurzfristig ausgefallen

Zur ersten Einsamenweihnacht vor zehn Jahren kamen gerade mal 30 Gäste, für dieses Jahr haben sich bereits 200 angemeldet. Doch alles steht auf der Kippe, denn das Busunternehmen, das die meist älteren Besucher abholt und kostenfrei von Immenstadt und Sonthofen herbringt, musste heuer kurzfristig absagen.

Organisator Metzler sucht deshalb händeringend nach einem anderen Unternehmer, der den Shuttle für bis zu 200 Gäste übernehmen kann. "In Sonthofen geht es um 17 Uhr los. Es gibt vier Haltestellen. Da sollte er halt die Leute aufsammeln. Und in Immenstadt gibt es auch vier Haltestellen. Und dann um 21 Uhr, wenn die Veranstaltung fertig ist, sollte man die Menschen nach Sonthofen und Immenstadt heimfahren."

Und so brauchen die Blaichacher Helfer in diesem Jahr selbst ein kleines Weihnachtswunder, damit sie einsamen Menschen an Heiligabend eine kleine Freude bereiten können.