Weihnachtshauch: Schüler stechen Christbaumschmuck aus Porzellan

Der Brauch hat mittlerweile schon eine zehnjährige Tradition: Jedes Jahr stechen Grundschüler aus Selb Baumanhänger aus Porzellan aus. Der fertige Baumschmuck kommt dann an einen Weihnachtsbaum aus der Region und der wird an einem prominenten Ort aufgestellt.

Traditionsbaum bereits im Bundestag und Europaparlament

In den vergangenen Jahren war das beispielsweise der Bundestag in Berlin, der Landtag in München oder das Europaparlament in Straßburg. Wo der Baum in diesem Jahr stehen wird, soll heute bekannt gegeben werden. Ausgesucht wird der Baum seit 2011 von Organisator Udo Benker-Wienands.

Die Schüler und Schülerinnen der Luitpold-Grundschule Selb beginnen nun mit dem Ausstechen im Porzellanikon in Selb, dem Staatlichen Museum für Porzellan. Die Porzellanmasse und die für die Weihnachtsbaumaktion benötigten Fertigungsutensilien werden von der Rosenthal GmbH zur Verfügung gestellt.

Baum kommt traditionell aus dem Fichtelgebirge

In den kommenden Wochen werden die Anhänger dann in den Öfen des Werkes Rosenthal am Rothbühl gebrannt. Beim Entleeren sind die Kinder dann wieder dabei. Tradition ist auch, dass der passsende Baum für den besonderen Schmuck aus dem Fichtelgebirge kommt.

Nach Weihnachten wird die Luitpold-Grundschule den Baumschmuck dann für einen guten Zweck verkaufen. Das Projekt ist eine Gemeinschaftsaktion der Bayerischen Staatsforsten, der Luitpold-Grundschule Selb, des Porzellanikons und der Rosenthal GmbH in Selb.