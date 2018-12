Weihnachtsurlaub im Allgäu: Tipps für Kurzentschlossene

Trotz der vielen Buchungen lassen sich noch Unterkünfte aller Kategorien finden. Nach den Worten von Simone Zehnpfennig von der Allgäu GmbH muss man dabei unter Umständen flexibel sein: "Wenn es in dem Ort nicht klappt, den man sich in den Kopf gesetzt hat, dann muss man halt im Nachbarort anfragen.“

Übernachtungszahlen im Allgäu steigen

Die Region ist auch in den Weihnachtsferien ein beliebtes Urlaubsziel, vor allem bei Familien. Unterkünfte werden deshalb bereits weit im Voraus fest gebucht. Positiv für die Vermieter wirkt sich dieses Jahr auch die für Arbeitnehmer günstige Lage der Feiertage aus: Mit vergleichsweise wenigen Urlaubstagen bekommt man zwei Wochen frei.

Generell steigen Ankunfts- und Übernachtungszahlen im Allgäu kontinuierlich an. Das zeigt eine Statistik, die die Allgäu GmbH veröffentlicht hat. Für die Monate Januar bis Oktober 2018 kann das Allgäu bei den Übernachtungen ein Plus von 3,8 Prozent verzeichnen. In Summe kommen die Allgäuer Vermieter dabei auf gut 12,2 Millionen Übernachtungen.