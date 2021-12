Weihnachtstüten-Aktion für Bedürftige in Schweinfurt

Organisiert wird die Aktion in Zusammenarbeit mit dem Diakonischen Werk. Die Weihnachtstüten werden am Montag zwischen 10.00 Uhr und 16.00 Uhr am kurzfristig aufgebauten Sozialstand des Weihnachtsmarktes direkt vor dem Rathaus ausgegeben. Beschenkt werden alle Bedürftigen, die sich für die Weihnachtsfeier in der Stadthalle angemeldet hatten. Insgesamt haben die freiwilligen Helfer 260 Tüten gepackt und vorbereitet.

Abholung in kleinen Gruppen

Damit sich keine größeren Ansammlungen bilden, wurden die Abholer in kleine Gruppen eingeteilt, die über den ganzen Tag kommen können. Neben den ehrenamtlichen Kräften werden bei der Tütenausgabe am Montag unter anderem auch Oberbürgermeister Sebastian Remelé, die zweite Bürgermeisterin Soraya Lippert, Pfarrer Jochen Keßler-Rosa vom Diakonischen Werk oder Sozialreferent Jürgen Montag dabei sein und mithelfen.