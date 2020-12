Weihnachtspredigt des Erzbischofs: "Die Kinder nicht vergessen"

Der Bamberger Erzbischof Ludwig Schick hat dazu aufgerufen, jetzt in der Corona-Krise an Weihnachten vor allem an die Kinder und Jugendlichen zu denken. In seiner Weihnachtspredigt im Bamberger Dom erinnerte er besonders an jene, die in kinderreichen Familien auf engstem Raum miteinander leben müssen und die nicht in großen Wohnungen und eigenen Gärten spielen und sich austoben könnten.

"Bei aller Sorge um die älteren Menschen - die uns sehr wichtig sind - dürfen die Kinder und Jugendlichen nicht vergessen werden." Ludwig Schick, Erzbischof

Schick erinnerte aber auch an jene, die Gewalt miterleben oder selbst erleiden. Die Corona-Pandemie würde deren Leben zusätzlich erschweren. Seelische und körperliche Wunden würden jetzt noch weniger schnell entdeckt.

Der Erzbischof richtete den Blick auch auf die Kinder in Nigeria, die vor wenigen Tagen entführt wurden, sowie auf die, die in Indien, Pakistan und Lateinamerika Kinderarbeit leisten müssen oder im Flüchtlingslager verweilten. Die Corona-Pandemie belaste sie erneut und schwer.

"Im Zentrum des Weihnachtsfestes steht das Kind, das Gottes- und Menschenkind Jesus in Betlehem. Es rückt alle Kinder und Jugendlichen in den Mittelpunkt und legt sie uns ans Herz." Ludwig Schick, Erzbischof

Das Kind, das keine Herberge fand, erinnere an die, die ungewollt sind und keine Wohnung haben. Jesus, der vor Herodes fliehen musste, lasse an die Kinder denken, die gefährdet sind in Kriegsgebieten und auf der Flucht. Das Kind im Stall, das auf die Gaben der Hirten angewiesen ist, lasse an die hungernden und notleidenden Kinder in Afrika, Asien, Lateinamerika und auch in Europa denken.

"Kinder sind ein Geschenk, nicht für uns, sondern für sie selbst. Sie sollen leben und sich entwickeln, sie sollen Zukunft haben und aufbauen." Ludwig Schick, Erzbischof

Wenn Weihnachten verkündet werde, dass "durch die Geburt Jesu dem ganzen Volk Heil zuteilwerden soll", dann vor allem den Kindern und Jugendlichen, die leben und sich entfalten sollen, so Schick in seiner Predigt.

Christmette auf Youtube erleben

Die Christmette mit Erzbischof Ludwig Schick wird ab 19 Uhr auf dem Youtube-Kanal des Erzbistums Bamberg übertragen. Dort sind auch die Gottesdienste am 25. und 26. Dezember um 9.30 Uhr sowie die Pontifikalvesper am 25. Dezember um 17 Uhr zu sehen.