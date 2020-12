Weihnachtspostamt: Mehr als 50.000 Antwortbriefe sind schon raus

Und wieder kommt eine Lieferung gelber Postkisten voller Briefe ans Christkind im Himmelstadter Rathaus an. Kurz vor dem vierten Advent hat die ganz heiße Phase in Bayerns einzigem Weihnachtspostamt begonnen. Von früh bis spät öffnen, lesen, sortieren und beantworten die Helferinnen und Helfer die Briefe aus aller Welt. "Wir haben wirklich alle Hände voll zu tun", sagt die Leiterin des Weihnachtspostamts, Rosemarie Schotte. "Täglich kommen tausende Briefe hier an". Mehr als 50.000 Antwortschreiben im Namen des Christkinds seien bisher verschickt worden.

Die Ehrenamtlichen arbeiten im Schichtbetrieb

Ob die bisherige Rekordmarke von mehr als 80.000 Antwortbriefen dieses Jahr übertroffen wird? Abwarten, meint Rosemarie Schotte. Sicher ist, dass wegen der Corona-Pandemie zumindest manche Kinder etwas länger als sonst warten müssen, bis sie das Schreiben vom Christkind in den Händen halten. Das liegt aber weniger an den Helferinnen und Helfern selbst.

Zwar kann Rosemarie Schotte dieses Jahr wegen der Hygienevorgaben immer nur vier Ehrenamtliche auf einmal im Weihnachtspostamt beschäftigen und muss Schichtbetrieb fahren. Der Hauptgrund für Verzögerungen sind aber die geschlossenen Schulen und Kindergärten infolge des Lockdowns.

Lockdown bremst manche Antwortbriefe aus

Denn viele Schulklassen und Kita-Gruppen schreiben gesammelt ans Christkind in Himmelstadt. Da sind dann oft keine Heimatadressen der Kinder angegeben - und die Christkindpost hat keine Möglichkeit, die Kinder vor Weihnachten zu erreichen. "Manche bekommen dann leider die Briefe erst, wenn die Schulen und Kindergärten wieder aufmachen", sagt Rosemarie Schotte. "Das ist wirklich schade." Das Team des Weihnachtspostamts habe deshalb beschlossen, die Antworten an Sammeladressen erst einmal hinten anzustellen.

Himmelstadter Weihnachtspostamt als weltweite Marke

Denn Briefe gibt es auch so genug zu beantworten. In fast 130 Länder der Welt hat das Himmelstadter Weihnachtspostamt schon Antworten verschickt - meistens in Form der liebevoll gestalteten Standardantwort mit einer illustrierten Weihnachtsgeschichte. Auch dieses Jahr sind aber wieder hunderte Briefe dabei, die so besonders sind, dass sie eine besondere Antwort bekommen: Briefe, in denen Kinder und auch manche Erwachsene von ihren ganz persönlichen Sorgen und Nöten berichten.

Die Corona-Krise ist das beherrschende Thema

In der Zeit zwischen den Jahren will sich Rosemarie Schotte dann mit etwas mehr Ruhe den handschriftlichen Antworten auf diese besonders berührenden Briefe widmen. Im Corona-Jahr 2020 sei übrigens kaum ein Brief dabei, in dem die Pandemie nicht auf irgendeine Weise eine Rolle spiele. Gerade Kinder würden darunter leiden, dass sie ihre Großeltern am Weihnachtsfest nicht treffen oder gar in den Arm nehmen können.

Auch sie selbst, erzählt die 80-Jährige, werde den Heiligabend dieses Jahr alleine mit ihrem Mann verbringen. "Das tut mit sehr leid", sagt Rosemarie Schotte. "Aber wir müssen da jetzt durch und alle etwas dafür tun, dass diese Pandemie überstanden wird. Nächstes Jahr wird alles besser."