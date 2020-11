Weihnachtspostamt in Himmelstadt offiziell eröffnet

Mehr als 5.000 Briefe an das Christkind haben die ehrenamtlichen Helfer vom Weihnachtspostamt in Himmelstadt in diesem Jahr bis jetzt schon beantwortet. 36 Ehrenamtliche lesen, sortieren und beantworten Briefe und Wunschzettel der Kinder, die aus aller Welt eintreffen. Mit der offiziellen Eröffnung am ersten Advent werden die ersten Antwort-Briefe verschickt.

Keine große Eröffnungsfeier

Große Feierlichkeiten zur Eröffnung gab es in diesem Jahr Corona-bedingt nicht, das Postamt wurde nur im kleinen Kreise eingeweiht. In den Jahren zuvor durften auch Kinder zur Eröffnung kommen, um ihren Wunschzettel persönlich dem Christkind zu überreichen. In diesem Jahr war aber trotzdem der Nikolaus vor Ort, um den diesjährigen Ehrengast in Empfang zu nehmen.

Ministerin Gerlach stempelt ersten Antwort-Brief

In diesem Jahr durfte die Bayerische Digitalministerin Judith Gerlach (CSU) als Ehrengast den Sonderstempel des Weihnachtspostamts auf den ersten Antwort-Brief stempeln. Das Motiv des Stempels ist in jedem Jahr ein anderes. Dieses Jahr ist ein Bild der Heiligen Familie darauf zu sehen. "Das Weihnachtspostamt in Himmelstadt ist eine wirklich schöne Sache", sagt die Digitalministerin. "Insbesondere in Zeiten von Corona, in denen man sich nicht wirklich persönlich treffen kann, ist das etwas besonders Schönes, einen analogen Brief zu bekommen."

Kinder wünschen sich Ende der Corona-Krise

Briefe aus etwa 120 Ländern weltweit kommen in Himmelstadt jedes Jahr an. 2020 allerdings fallen viele Wünsche der Kinder anders aus als sonst. "Ich wünsche mir, dass Corona vorbeigeht, weil ich meine Großeltern drücken möchte", schreiben Kinder in ihren Wunschzetteln an das Christkind. Viele Kinder würden davon berichten, dass sie ihre Großeltern vermissen, sagt Rosemarie Schotte, Leiterin des Postamtes.

Hygieneregeln und 70.000 Wunschzettel

"Die Herausforderung in diesem Jahr war sehr groß. Es musste ja alles entsprechend den Hygieneregeln organisiert werden", sagt Rosemarie Schotte, die Leiterin des Postamtes. Unter anderem müssen nun Mindestabstände eingehalten werden. Schotte kann deshalb weniger Helfer zum Sortieren einsetzen. Trotzdem hat sie wieder 36 Ehrenamtliche gefunden, die mit ihr die rund 70.000 Briefe, die hier jedes Jahr ankommen, lesen, sortieren und beantworten.

Auch die Dekoration musste in diesem Jahr wegen der Abstandsregeln umziehen. Schotte hat also Wichtel, Tannenbäume und natürlich das Christkind in die historische Postfiliale geräumt: "Da sind große Fenster, damit die Kinder auch von außen die Deko anschauen können", sagt Schotte. "Schade ist natürlich, dass sie nicht mittendrin sein und sich fotografieren lassen können."

Einziges Weihnachtspostamt in Bayern

Bei dem Postamt handelt es sich um eine Kooperation der Gemeinde Himmelstadt und der Deutschen Post. Es ist das einzige Weihnachtspostamt in Bayern. Die Ehrenamtlichen bitten darum, dass Briefe an das Christkind spätestens zehn Tage vor Heiligabend in der Schreibstube eingehen.

Wer an das Weihnachtspostamt schreiben möchte, kann seinen Brief an folgende Adresse schicken: An das Christkind, 97267 Himmelstadt.